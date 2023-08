KONTROVERZNA BRINETA JE NOVI UČESNIK ELITE?! Na korak do ulaska u rijaliti, spremna da napravi haos "Dečko me neće čekati"

Bivša zadrugarka Slađa Lazić, ulazi u "Zadrugu 7 - elita", a kako kaže, ulazi kao slobodna devojka.

Slađa je na početku progovorila o Nenadu Macanoviću Bebici, ali i o dečku sa kojim je mesec i po dana u vezi.

- Smatram kada sam sa nekim u vezi, on zna sa kim je u vezi, logično je da neću ja plaćati pića, putovanja. Bebica i ja smo nastavili druženje iz Zadruge 6, što se nas tiče, svaki dan smo zajedno, viđamo se u Beogradu. Mi smo sada trenutno prijatelji, na početku smo. Neću da kažem da smo u vezi, niti da nismo. Bila bih sa njim, on je kvalitetan dečko, pažljiv je, svaki dan mi pruža pažnju - rekla je Slađa na početku, a onda otkrila da li se plaši Miljane Kulić.

- Ne bojim se Miljane, nisam se bojala ni kada sam bila sa Zolom. Ona se boji, ja ne. Ja sam stabilna ličnost, psihički sam jaka, radim na sebi. Miljana može mene da vređa, mogu i ja nju, ali nisam taj tip. Braniću se koliko me budu napadali - rekla je Slađa.

Slađa je pričala i o odnosu sa Majom Marinković.

- Sa Majom Marinković se čujem, dobre smo i dalje, ona je bila na moru, nismo se videle, ali danas ćemo. Momci su nam prilazili na moru, dve ribetine, da ne kažem ku*ketine. Nismo nikakvu neprijatnost imale. Nisam imala nikakvu vezu u Crnoj Gori, i ona je izašla iz nekog bolesnog odnosa, jedva je čekala slobodu - rekla je ona, a potom je progovorila o novom dečku.

- Mesec i po dana sam u vezi, trenutno se družim sa Bebicom, to je zasigurna trojka, nikad se ne zna. Ulazim u Zadrugu, ne znam šta će se desiti, ulazim u Zadrugu kao slobodna, dečko me neće čekati. On živi u Španiji, ja bih njega čekala, ali on mene neće - zaključila je Slađa.

