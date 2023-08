"NIJE SE VRATIO KUĆI, OCA JE PREVARIO ZA MNOGO PARA" Marija Kulić otkrila sve Bebicine mutne radnje: Vuče dugove i pre rijalitija!

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica raskinuli su vezu, nakon čega ga je ona javno optužila da je njenoj porodici dužan 10.000 evra.

foto: Printscreen Instagram

Miljanina majka, Marija Kulić, je otkrila sve o bivšem zetu i novcu koji su mu pozajmili. Kako kaže, Bebica se nije vratio u porodičnu kući i da njegov otac ne želi da čuje za njega.

- Niko ne može da zna istinu bolju od mene i Nenada, ali samo kad bi bio iskren i rekao onako kako jeste. Nema potrebe, nije sa Miljanom, otišao je, trajala je veza dokle je trajala, nije hteo više da bude sa njom, ali nije lepo da sada blati i priča neistine o nama. Ne želim niti mogu da ga sprečim - rekla nam je Marija na početku, a onda progovorila o Bebici i njegovom životu u njihovom porodičnom domu.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Nenad je bio kod nas godinu i osam meseci, bio je u vezi sa Miljanom, bio je i kod nas kod kuće. Kada sam ja ostajala u rijalitiju, on je dolazio kod Siniše. Za to vreme njemu su stizale tužbe, često je odlazio u Beograd na suđenja, nije hteo da priča o tome. Ja sam ga pitala o čemu se radi, i zbog čega mu stalno stižu tužbe, želela sam da znam sa kim živimo. On je pričao da ga Mirela, bivša žena, tuži za alimentaciju koju nije plaćao. Ja sam njemu rekla da je to logično, da je u obavezi i da mora da plaća alimentaciju. On tada nije radio ništa, nije imao stalan posao. On vuče dugovanja od ranije, i od pre rijalitija. Govorila sam mu da će otići u zatvor zbog toga. Ja sam mu govorila da mora da radi i da zaradi kako bi otplatio dugovanje. Nikada nismo mogli da ga ubedimo da ode da vidi decu. To je bilo samo jednom pred ulazak u rijaliti i to je sve. Posle toga nikada nije otišao da ih vidi. On je stalno pričao da mu žena ne dozvoljava, uvek je našao neki razlog na koji se vadio zbog čega ne može da vidi decu - rekla je Marija, a onda je progovorila o poslu koji je Bebica sa njihovim novcem započeo.

foto: Printscreen/Pink

- Mi smo hteli da otvorimo frizersko-kozmetički salon, ja sam držala drakstor, to je mnogo veliki posao. On je na to rekao da nije dobro da se otvori salon, da ima puno salona. Ja sam to htela za nas i rekla mu da on uzme za sebe da radi ono što ume i zna. On je pričao da mu treba novac, da hoće da kupi autobus, da je to radio godinama. Rekao mi je da ima prijatelja koji prodaje autobus, da je registrovan, i da bi mogao da vozi preko vikenda preko, a radnim danima u Srbiji. Tada mi je rekao da mu treba 10.000 evra odmah, a 30.000 da odvozi, da od svake ture otplaćuje čoveku. Ja sam pristala na to, odmah mu dala pare. Odvozio je jednu turu, bio je u Italiji i vratio se i čekao da ga zovu za naredni vikend. Niko ga nije zvao, nikakve vožnje nije dogovarao. Sedeo je kod nas kod kuće. Tada je rekao da će da vidi te pare da vrati. On se već tada dogovarao sa majkom da se vrati kući, i jednog dana je rekao da ima suđenje u Beogradu, plan je bio da se vrati u subotu. Kada je otišao rekao je da su mu se skupile brojne alimentacije, da mora da se vrati u firmu porodičnu da radi. Tada je rekao da više ne može da vozi autobus, da će mu roditelji otplatiti dugovanja. Pitala sam ga šta ćemo za novac, na šta mi je rekao da će nam za tri dana vratiti. Tada sam tražila da napravimo ugovor kod advokata da je on nama dužan. On je pričao da će nam vratiti za tri dana. Sada vidim da je ponovo krenuo da vozi autobus, u Italiji, to su te ture za Veneciju, nastavio je vozi, a nama nije vratio novac. Rekao je da ne planira da nam vrati pare, da on nama ništa ne duguje. Njemu niko nije pretio, on nije zaslužio pretnje, ovo što radi verovatno radi zbog medijskog prostora kako bi ušao u rijaliti. Sa njim se nismo čuli, sve sada ide preko suda. U ponedeljak podnosim tužbu - rekla je Marija.

Marija je spomenula i Bebicine roditelje.

- Njegova majka je pozvala Miljanu i rekla da se on kući nije vratio, da je on oca prevario za mnogo para, da se on vratio u stan gde su bili stanari. Otac ne želi da se on vrati kući, nije se ni vratio u očevu firmu, sve je slagao - zaključila je Marija.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:13 Miljana Kulić nastupila u Zagrebu, napravila euforiju