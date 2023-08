FONTANA, BAZEN U DNEVNOJ SOBI U ovoj vili od 500 kvadrata trebalo je da žive Ana i Rasta, reper uložio 500.000 €, sad sve KOROV

Pevačica Ana Nikolić i reper Stefan Đurić Rasta su tokom braka kupili kuću u Velikom Mokrom Lugu i planirali da se tamo presele.

Međutim, usledio je njihov razvod. U vilu od 500 kvadratnih metara do razvoda bilo je uloženo čak pola miliona evra, a pričalo se da prave fontanu u dvorištu kao i bazen u dnevnom boravku.

Rasta je obustavio sve radove na vili, dok mu putem sporazumnog razvoda vila nije pripala u potpunosti. Nastavio ih je tek kada je ova investicija koja se prostire na placu od 10 ari pripala njemu.

Iako je Rasta nastavio radove na kući, natri godine. Komšije ni Rastu ni Anu nisu videli godinama.

- Ne dolaze oni više ovde, pa vidite da je kuća i dalje nezavršena i neizgrađena - kaže komšinica Mira.

Kako su susedi ispričaju, Rasta je ovu vilu od 500.000 evra prodao.

- Čula sam da Rasta ne dolazi i da radovi stagniraju zato što kuća ni nije više u njegovom vlasništvu. Prodao ju je - kaže žena srednjih godina.

Podsetimo, Ana i Rasta su se sporazumno razveli, i uspeli su da se dogovore i oko kuće koju su zajedno gradili. Advokat Borivoje Borović je potvrdio da je Ana odlučila da kuća u Velikom Mokrom Lugu pripadne Rasti.

- Evo, tu je baš advokatica koja to radi, pored mene. Kad je pravljen sporazum, to je bio tolerantan razgovor u kojem je ona rekla da je ne interesuje nikakva imovina, pošto ima svoj stan. Tako je i ta kuća pripala njemu. Što se tiče alimentacije, ostalo je da on u sporazum upiše iznos, a on je upisao 2.000 evra - izjavio je Borović.

