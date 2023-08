PONOSNO GAZI SEDMU DECENIJU A IZGLEDA KAO BOMBA! Pijucka koktele i ne misli na probleme, a telo će vas ostaviti BEZ TEKSTA (FOTO)

Branka Sovrlić uživa u plodovima svog rada. Pevačica jako voli more i plažu, te često na svom Instagram profilu kači fotografije u kupaćem kostimu.

Popularna pevačica je izbacila fotke iz Dubaija, gde je provela deo odmora. Njeni fanovi su oduševljeni kako ona izgleda u sednom deceniji.

Branka, iako ima 66 godina, izgleda kao tinejdžerka i na liniji mogu da joj pozavide i mlađe koleginice.

- Samo pozitivna energija, trudim se da se zdravo hranim, nekada se odričem slatkiša, nekad bih pojela dva, tri parčeta torte, priuštim sebi jedan za neku priliku, volim da plivam. Bila sam nekada prvakinja Srbije u džudou, u srednjoj školi sam igrala rukomet, to ipak ima veze, onda sam u mnogo većoj kondiciji ko je moja generacija - rekla je pevačica i dodala da nije uradila nijednu estetsku korekciju:

- Estetske korekcije kao što vidite, nemam ništa sebi. Za to su bili zaduženi moji mama i tata, oni su jako dobro izgledali. Geni su čudo. Nisam nigde došla da mi ne dodeljuju komplimente, iznenade se ljudi kada me vide, kažu da sam mnogo lepša u prirodi, pa se moj suprug našali: “Onda ćemo je slati u prirodu.” Mislim da je najvažnije to što je duševno što licu daje lepotu, mislim da nikada nikome nisam ništa nažao učinila, ako nisam pomogla, nisam ni odmogla, imala sam sreće od detinjstva da imam fin život da sam uvek mogla bar nešto pomoći. Srećna sam sa onim što imam i što radim ono što volim, nije važno samo imati, treba i umeti. Tužna sam zbog rata, korone...

