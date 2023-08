OVO NIKO NIKADA NIJE URADIO: Oglasili se organizatori koncerta Milice Pavlović i otkrili PRAVU ISTINU!

Mlada muzička zvezda Milica Pavlović pre nekoliko dana je održala fenomenalan nastup sportsko-rekreativnom centru „Podina“ u Sokobanji, a njen potez je sve iznenadio i ostavio bez teksta. Pavlovićeva je već svojom prvom pesmom uspela da podigne kompletnu masu na noge i svi su zajedno sa njom u glas pevali njene hitove poput pesama „Lav“, „Kučketina“, „Provereno“, „Mogla Sam“, „Šećeru“ i mnoge druge, ali ona je na opšte iznenađenje publike u jednom momentu prekinula svoj koncert i obratila se organizatorima putem mikrofona.

Naime, Milica je primetila da više od sto ljudi sve vreme stoji uz ogradu sportskog centra i da sve vreme đuskaju i pevaju sa njom, pa je želela da im ulepša veče. Zamolila je organizatore da im dozvoli da uđu na nastup, a kako ne bi oštetila sve one koji su sami kupili kartu, ona je po završetku nastupa iz svog džepa platila karte za sve ljude koje su organizatori po njenom zahtevu pustili na koncert.

Da je zaista platila više od sto ulaznica za svoje fanove potvrdili su nam i organizatori koncerta u Sokobanji, koji ne kriju oduševljenje Miličinim gestom i ističu da je ovo pravi presedan i da im se do sada nije desilo da neki izvođač plati ulaznice svojim fanovima.

- Milica Pavlović je pre dva dana održala zaista fenomenalan koncert pred oko 1500 ljudi u Sokobanji i uspela je sve da nas iznenadi svojim neverovatnim gestom. Za njen nastup je vladalo ogromno interesovanje, koncert je unapred bio rasprodat, a koliko je ljudi ovde vole potvrdjuje i to da je više od sto ljudi došlo da je sluša i vidi tako što su sve vreme pratili koncert iza ograde. Milica je to primetila, prekinula je svoj nastup i zamolila javno nas iz organizacije da dozvolimo tim ljudima da udju na nastup i da će ona to regulisati – ističe Daliborka Stevanović, jedan od organizatora koncerta u Sokobanji.

Ona je zatim dodala da je Milica nakon nastupa zaista platila više od sto ulaznica za svoje fanove, kao i da ovo pre nje nije uradila nijedna domaća zvezda.

- Kada je završila nastup platila je više od sto karata za te ljude. Verujte mi, zaista smo se iznenadili jer je ovo pravi presedan. Ne pamtim da je iko ikada tolikom broju svojih fanova platio karte iz svog džepa. Nama se ovako nešto desilo prvi put, a ne pamtim ni da se bilo gde tako nešto desilo. Kapa dole za Milicu, napravila je fenomenalnu atmosferu svojim hitovima, ali je i pokazala šta znači biti dobar čovek - rekla nam je Daliborka Stevanović, jedan od organizatora koncerta u Sokobanji.