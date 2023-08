"BLAM ME JE..." Zola priznao da li se kaje zbog odnosa sa Miljanom, udario na Bebicu, pa progovorio o Aleksandrinoj trudnoći!

Lazar Čolić Zola i Miljana Kulić bili su gosti emisije "Narod pita" a nekoliko minuta pre programa, otvorio je dušu za domaće medije i progovorio o gorućim temama.

U prošloj emisiji "Narod pita", ti i Miljana ste imali emotivan momenat i rasplakali ste se. Da li si sada spreman i da li će emocije ponovo popustiti?

- A ne, to je bilo samo onako, da ti budem iskren, žao mi je šta sam sve prošao sa tom osobom, kakvog idiotizma i budalizma na kraju krajeva, izblamirali se, a niti je ona dobila šta od toga, a ja tek.

Da li te je sramota zbog odnosa sa njom?

- Naravno da me je sramota takvih stvari. Realno, glupo je reći da se kajem, nisam lik koji se kaje u svom životu. Sve što sam radio osećao sam da tako treba i uživao sam u tim situacijama. Odnos kao odnos je realno bio bolestan i blam me je tog odnosa. Je*e mi se šta će ko pričati o meni, za dobrim konjem se diže prašina.

Miljana i Bebica su raskinuli, a Bebica je potvrdio sve ono što si ti pričao o Kulićima?

- Ja sam sve unapred rekao i da će da ih nasamari, ali nisu oni drugačije ni zaslužili. Nema koga ni one nisu nasamarile. To su jedni ološi, koji su spremni da izdaju svakoga. Znaš kakve poruke dobijam, ljudi me baš podržavaju što se tiče ovih stvari. Evo šta mi je stiglo malo pre: "Večeras je tvoja noć! Međutim, Bebica je izvršio viši cilj, ali ti pomogao da dokažeš da si najinteligentniji učesnik rijalitija. Sve što si govorio o Mariji i tom malom kepecu se obistinilo. Nadam se da će Kulići priznati koliki si ti gospodin". Zaljubio sam se sada, nije iz javnog sveta.

Da li te remeti nova veza Slađe Kvadoline?

- Znaš koliko me briga za Slađu i njene bunde on nerca. Priča neke nebuloze i gluposti. Blam me svakog mog odnosa u "Zadruzi", svake osobe koja je bila pored mene u ljubavnom ili u se**ualnom odnosu.

U medijima je osvanula vest da je Aleks trudna, da li ti znaš nešto više o tome?

- Ne znam stvarno ništa o tome. Jesmo Car i ja super, čujemo se, ali nisam ga za to pitao.

Šta misliš o odnosu Slađe i Bebice?

- Ispada da mi je skinuo, jao...Kada skapiraš o kakvim se sve tipovima ljudi radi i realno, računajući mene, u tim momentima sam na njihovom levelu i ispod njih. Bebica sad odjednom skapirao da je loša osoba?! Ti je dve godine poznaješ, on ustaje i potvrđuje sve što kaže. Ja od početka imam loše mišljenje o Mariji, što nemaš taj stav?! Znači, folirao si.

