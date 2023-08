NAPADNUTA JOVANA JEREMIĆ?! Voditeljki napravili sačekušu zbog njega, a sve iznenadila NJENA reakcija

Jovana Jeremić navodno je napadnuta zbog toga što je javno rekla kako ne podržava skandalozne izvođače Desingericu i Pljugicu, prenosi "Svet". Iako na nastupima bacaju mokre čarape na decu i udaraju publiku patikama po glavi, oni imaju veliki broj fanova i pune klubove širom regiona, zbog čega se Jovana našla na meti prozivki, pretnji i uznemiravanja.

- Jovani su neki klinci prišli na ulici, bukvalno su joj napravili sačekušu i napali je zbog toga što je loše pričala o Desingerici i Pljugici. Jovana im je očitala bukvicu i rekla da će ih prijaviti policiji. Mislim da nije to uradila, ali nije joj bilo prijatno. Pa kakvi mogu da budu ti klinci, kad su im ova dvojica idoli. Ne plaši se Jovana nikog, ona što misli, to i kaže - rekao je dobro obavešten izvor.

Podsetimo, nakon što je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao da ne podržava koncert Desingerice i Pljugice, voditeljka je bila jedna od retkih osoba koje su iznele svoj stav na ovu temu.

- Ja znam šta je Draško želeo. I jednim delom ga apsolutno razumem. Ne može da bude normalno da neko udara patikom u glavu na nastupu ili mokrom čarapom i da svi ćčute. Ljudi, to nam truje naciju, pričamo realno! Pevači moraju da povedu računa. Dosta je bilo sa tim pozivanjem dece na drogu, blud, nemoral, razvrat. Milsim da je tome odzvonilo. Nenormalno je da nekoga gađaju mokrom čarapom na nastupu. To je čist satanizam, glorifikovanje zla kroz pesme... Moraju da povedu računa o svojim tekstovima. Glorifikovanje zla, satane, to je nedopustivo - istakla je Jovana u emisiji.

Desingerica je tada odmah uzvratio Jovani tako što je snimio poruku sledećeg sadržaja:

- Ona se loži na nas, Jovana je moja ljubav. Ne mogu ja da pričam ništa loše za nju, gotivim je - rekao je Desingerica.

