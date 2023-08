"U BIH ZNAJU ŠTA JE MUZIKA! I TREBA DA IH ZABRANE" Dudić podržao gradonačelnika BANJALUKE: To što prave TO JE BRUKA

Današnji gost emisije "Puls Srbije" bio je Hasan Dudić,muzičar, koji je sa voditeljima podelio planove za predstojeću jesen.

Nakon što je otkrio gde je letovao, ali i gde je tokom odmora pevao, ispričao je šta njegovi fanovi mogu da očekuju u daljem periodu.

- Žene su tu uvek oko nas. Bilo ih je previše. Sede, ali nisu sa mnom - naminuo je Dudić.

Rekao je da je celu deceniju imao zdravstvenih problema i teških situacija, ali i sa ženama, mada ovo poslednje sebi ne dopušta kao nekad.

- Imam jednu ženu sa kojom živim. Ona ima svoju kuću ja svoju. Prema meni je veliki čovek i ja prema njoj, ipak sve su žene ljubomorne, kao i muškarci. Ja sam imao kliničku smrt u armiji i udarilo mi je na kožu, a ne na srce. Imam psorijazu i maltene sam bio u živim ranama - rekao je Dudić.

Psorijaza nije prenosna, ali mu dosta muke stvara, nastavio je:

- Sve bivše mi se javljaju iz Nemačke. Hasan je dobar čovek ali imam svoj princip. Imao sam tri žene, zapravo dve, sa kojima sam se venčao i jednu sa kojom sam živeo nevenčano. Kada kažem ne - ne. Neke se jave pitaju kako sam dobro je, želim vam sreću i to je to. Nisam imao prilike desetak i više godina da se vidim sa tim ženama. Sa Zlatom jesam. Ona mi je prva žena bila, venčana, imamo decu, sina i unuke i do života smo familija što se kaže. Ona je posebna iako je ona grešna bila - rekao je Dudić.

Oprostio je Zlati, ali nikada niije zaboravio.

- Svi smo gosti na ovom svetu, a ljudi misle da mogu sve. Svi hoće u momentu kada imaju pare misle da su najjači da mogu da kupe sve. A mnoge stvari se dešavaju. Ljudi su postali bahati i zato će biti sve crno - kroz smeh je rekao Dudić.

On podržava gradonačelnika Banjaluke i njegovu odluku o zabrani Desingerice i Pljugice.

- Oni svi u BiH vole pravu muziku. Bio bih idiot da me ta deca mrze, ali ja njega podržavam. Ta muzika koju serviraju to je bruka. Ja na licu mesta te pesme napravio sam tako da su oni vrištali od smeha. One sintetičke zvuke, napravim tekst odmah i uključim se i to je cirkus. Našu decu Srbije odgajala je, kao i u BiH i staroj Jugoslaviji, svi su oni zadojeni pravom pesmom. Imali smo najbolje rokere i najbolju narodnu muziku... A ovo danas to je strašno! Safet, Cune, Meha Puzić, ja da izađem u iscepanim pantalonama, Bože sačuvaj: Cenilo se nekada da kad izađeš moraš da sijaš, a ne da izađeš ko pecaroš... - ispričao je Dudić.

