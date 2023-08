"NIKO OD NJIH NIJE ČIST SKROZ" Ša izanalizirao bivše CIMERE! Reper bez dlake na jeziku opleo ŽESTOKO: To je ispod mog nivoa

Nedeljama se pričalo i pisalo o "aferi 200 evra" u kojoj su zaraćene strane Jelena Batos i porodica Lazić - Neca, Peca i njihova majka Juca. Ko je prema kome ispao nečovek gledaoci i dalje komentarišu, a novac koji je Jelena dala Lazićima još uvek nije vraćen. Svoje mišljenje dao je i Nenad Aleksić Ša.

- Ne znam o kakvih se dvesta evra radi, iskreno. Načuo sam nešto u emisiji "Narod pita", Neca je pričao o tome, kroz maglu se sećam... Mislim da je to čisto da se Jelena malo provuče kroz medije, jer ako nekome daš lovu ili stojiš iza nekoga dok je u "Zadruzi", ako si mu podrška, ne nabijaš mu to na nos, već to radiš od srca. Glupo je, ako daš, ne tražiš nazad. - počeo je Ša.

foto: PRINTSCREEN MAGAZIN IN

Ša takođe kaže da ne deli stav Žane Đorđević da Neca ne može da komentariše starije od sebe i ozbiljne teme "jer još uvek nije video more".

- Kada su neke ljubavne teme, pa ustane Neca i krene da priča, uvek sam se zezao i govorio:"Neco, ti ne možeš da pričaš o tome, o meni. Nisi imao devojku, dugu vezu... Nisi povređen, niti nekog povredio, pa da možeš detaljnije o tome da pričaš". Ali, itekako on ume lepo da složi, sroči i razume. Neca jako dobro rezonuje, bez obzira na to što smo se tamo prepirali - dosta puta je tamo, kada je iznosio mišljenje, bio u pravu. Ima pravo da komentariše i pogodi stvarno, kaže kako jeste, u centar - iskren je reper.

foto: Petar Aleksić

U domaćim medijima svakodnevno isplivavaju novi detalji brutalne svađe Nenada Macanovića Bebice i porodice Kulić, sa kojom je "na krv i nož", a sve to Aleksića užasno zabavlja.

foto: Printscreen

- To mi je apsolutni hit! Oni su nepresušni izvor inspiracije, neko ko pripada rijaliti šou programu. Jako dobro sam upoznao Miljanu, znam je dugi niz godina, a njega kroz rijaliti. Imam lepo mišljenje o njemu, gotivan mi je i simpatičan lik. Desilo se njemu isto kao i meni u jednom trenutku da zbog neke imaginarne ljubavi malo zablesavi i ode u neku dubiozu, ludilo... To što oni prave, meni je nepresušni izvor inspiracije i totalno je neispitano, niko od njih nije čist skroz. Bebica ima tajne, Miljana, Marija... - kaže Nenad, kojem je ispod časti da komentariše bilo šta što ima veze sa Slađom Lazić Poršelinom.

foto: Printscreen/YouTube

- Kada pričamo o Miljani, Ani... To su ličnosti koje su veoma propraćene, koje zaslužno zauzimaju neki medijski prostor, a da sada pričam o nekim osobama koje po svaku cenu pokušavaju kroz sitne rupice, male, najmanje, da se provuku u medije... To je ispod mog nivoa. Konačno sam došao sebi i skapirao da imam neki nivo - zaključio je popularni reper.

Kurir.rs/ Pink.rs

Bonus video:

00:10 Prvi snimak Anastasije nakon svadbe