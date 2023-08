OGNJEN AMIDŽIĆ PRIŽELJKUJE DRUGO DETE! Voditelj progovorio o PROŠIRENJU PORODICE sa 17 godina mlađom Minom: Biću kompletan!

Poznati voditelj Ognjen Amidžić, otkrio je da bi voleo bi da dobije još jedno dete.

Amidžić je već mesecima unazad u ljubavi sa koleginicom Minom Naumović, dok je javnosti poznato da je pre nje bio u braku sa modelom Danijelom Dimitrovskom, sa kojom ima sina Matiju.

Ognjen je sad odgovarao na pitanja fanova na društvenim mrežama, a jedno je posebno interesantno.

foto: Nemanja Nikolić, Instagram

- Da li bi voleo da imaš i jednu devojčicu, ćerkicu? - glasilo je pitanje.

- Iskreno, to bih baš, baš voleo, mislim da je to nešto što mi baš nedostaje. To će da me kompletno učini srećnim, to će mi doneti neku novu dimenziju u sve - kazao je Ognjen u Instagram storiju.

Voditelj, inače, ne krije koliko je srećan pored 17 godina mlađe izabranice. Često objavljuju zajedničke slike, a putovanja i zajednički provodi im nisu strani, pa detalje često kače na Instagram.

foto: Zorana Jevtić

- Zanimljivije je i lepše kada radimo zajedno. Lepo funkcionišemo i dopunjujemo se, daje mi dobre ideje i veoma je kreativna. Mislim da će naredne sezone ona pokazati koliko je kreativna - rekao je Ognjen nedavno u emisiji "Premijera".

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:34 Razvode se Ognjen Amidžić i Danijela Dimitrovska!