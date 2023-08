"KRŠTENJA RADIM SAMO JA, MOJU ĆERKU NEĆE NIKO UDARATI PATIKOM!" Desingerica otkrio ZAŠTO BIJE KLINCE na nastupu pa spomenuo Slobu

Izvođači Dragomir Despić i Luka Bijelović, poznati pod umetničkim imenima Desingerica i Pljugica, već neko vreme izazivaju pažnju javnosti.

Samo su godinu dana na estradnoj sceni, a deca su gotovo luda za njima.

Društvene mreže i portali bruje o njihovim nastupima na kojima "krste" publiku tako što ih udaraju patikom po glavi, a to je samo jedan od skandala po kojima su poznati.

foto: Printscreen/tiktok/desingerica

Još jedan od rituala bez kojih ne može da prođe njihov nastup jeste bacanje pocepane čarape, kada se fanovi bore ko će je uhvatiti, a sada su Dragomir i Luka objasnili zbog čega mlade ljude udaraju patikom

- To nije religiozno, to je moj ritual preobraženja u našu muziku. Ja "krstim". Odaberem nekoga gde vidim najviše tih đavola koji treba da se izbace kroz našu muziku. To odmah vidim, čim izađem na binu, a nekada imam i zakazano. Večeras imam dogovoreno tri, četiri "krštenja" - rekao nam je Desingerica, pa smo pitali Luku zbog čega on to ne radi.

- Ja ne "krstim", nemam ovlašćenje za to - rekao je kroz smeh Pljugica.

Dragomir je inače otac devojčice koja ima dve godine, te je objasnio kako bi reagovao kada bi njegova ćerka jednog dana otišla na nastup i kada bi nju neko udarao patikom po glavi.

- To je moj gas, to se sigurno neće desiti. "Krštenja" isključivo radim ja, mislim da se ljudi ne bi krstili kod drugih ljudi, osim isključivo kod mene, drugi izvođači ne znaju to da rade. Jedino ako neko prođe moju školu, onda može - istakao je Despić, pa nam je otkrio kako vaspitava svoju naslednicu.

- Dunja je dve godine naprednija nego njeni vršnjaci, ponaša se kao da ima četiri. Peva, vrišti, priča, zna sve moje pesme. Razgovaram sa njom kao sa odraslom osobom. Tako se ponašam prema njoj, tako je i vaspitavam. Raste zdravo, bez obzira na moja sr*nja. Raste u zdravoj porodici i okolini - priznao je Desingerica koji kaže da bi doveo ćerku na nastup, ali mu ne dozvoljava supruga Nevena.

- Mama ne da da je dovedem na nastup - rekao je reper, a u razgovor se ubacila i njegova žena, koja se takođe našla tu.

- Ćerkica spava dok smo mi ovde, čuva je moja mama - dobacila je Nevena iz pozadine.

Desingericu su, iako je oženjen, povezivali sa rijaliti zvezdom Majom Marinković, a spekuliše se da je on potpisao ugovor za sedmu sezonu Zadruge.

foto: Petar Aleksić

Pripadnici sedme sile su ga da li ga privlači rijaliti svet i kako bi se ponašao da uđe u Zadrugu, da li bi i tamo gađao ljude pocepanim čarapama.

- Meni se to ne radi, ali za neku cifretinu, možda bih to i uradio. Voleo bih da mi ne daju te pare koje bih tražio. Bio bih spaljen tamo sve vreme, napravio bih s**nje od sebe - iskreno je priznao Despić, dok je Luka bio izričit da to ne želi da radi.

Sa estrade su, kako ističu, u dobrim odnosima svima, osim sa Slobom Radanovićem, koji je nedavno na Instagramu rekao da ne može da odluči da ih podržava ili ne.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/TikTok

- On laprda nešto, ne znam što to priča čovek. Mislim da je malo sujetan, ali nemam ništa protiv njega, on dobro peva, sve je to super. Dobar je, nek peva, taljiga, isplatiće se to - rekao je Desingerica.

Leto im je prošlo radno i uspešno, iako je bilo nezgoda koje su otežale prethodni period.

Despić je imao saobraćajnu nezgodu kada je povredio grudni koš i jedva izvukao živu glavu.

- Svaki dan pun gas, imao sam i saobraćajnu nesreću, bio sam bolestan non stop, bilo je krvavo, ali isplatiće se. Tačnije, već se isplatilo. Plan dalje je da se radi još jače, maksimalno se posvećujem muzici - istakao je on.

Kurir.rs/Telegraf

