KADA SERGEJ PAJIĆ UĐE U TERETANU DOGAĐA SE NEVEROVATNA PROMENA! Bicepsi, tricepsi, pevač više nije ISTI, evo šta je URADIO

Sergej Pajić (20) se u velikom stilu vraća na muzičku scenu.

Popularni pevač je kompletno promenio imidž. On ne izbija iz teretane u prilog čemu svedoče fotografije koje je objavio na društvenim mrežama.

Ovako sad izgleda Sergej Pajić foto: Screenshot

Miljenik ženskog dela publike mesecima unazad vredno radi na sebi, pa je dobio ozbiljnu mišićnu masu, što se vidi u priloženoj fotografiji. Sad su i tetovaže koje ima na telu još više došle do izražaja.

Ovako je Pajiić izgledao samo pre nekoliko meseci foto: Screenshot

Ali, mlada muzička zvezda ne radi samo na svojoj snazi, već i na novim pesmama. Nakon afere sa bivšom devojkom koja je rodila dete nekadašnjem partneru snimio je novu pesmu "Toksična". Spot je snimio, nastupi se nižu, a on ne prestaje da trenira. To nije sve. On je regulisao i ishranu, pa će tek sada damama da lomi srca.

Lj.S.

