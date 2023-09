MIRZA SELIMOVIĆ OTKRIO KADA MU IZLAZI NOVI ALBUM Jedna stvar u ovom poslu mu NAJTEŽE pada: Jedva čekam da završim sa tim!

Pevač Mirza Selimović privodi kraju letnju sezonu nastupa, ali zato započinje jesenju.

- Letnja sezona je pri kraju, a sad kreće jesenja, malo laganije i tako.

Kaže da je njegov novi album u pripremi i da bi trebalo da izađa za otprilke dva do ti meseca.

- Oko 25. ili 26. novembra bi trebalo da izađe moj novi album. Radim na tome. U toku je snimanje spotova za pesme i iskreno ja sam tu malo nestrpljiv. Jedva čekam da se to završi. Ne volim da se zadržavam na snimanju dva ili tri dana. To mi ubedljivo najteže pada, ali svestan sam da je i to deo ovog posla. Najviše volim rad u studiu - rekao je pevač.

Dosta nastupa sa poznatim kolegama, a evo šta je o njima rekao:

- To su mi prijatelji i drago mi je da se stretnem sa njima. Dragana Mirović je sjajna, kao i Aco Pejović moj brat.

Jedan je od retkih pevača koji je svoju karijeru izgradio isključivo na radu, a ne na skandalima, tako da publika sa nestrpljenjem očekuje njegove nove pesme.

