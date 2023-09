UDAJE SE ZORICA MARKOVIĆ! Momak 20 godina MLAĐI od nje, ovo je plan SVADBE

Pevačica i bivša učesnica "Zadruge" Zorica Marković ne govori mnogo o svom privatnom, emotivnom životu - u javnosti se zna da je u srećnoj vezi s partnerom kog zove Džukela, a sada je otkrila da će stati na ludi kamen, ali ne sa njim!

- Ja sam se dva puta udavala, sve je bilo tradicionalno. Jednom je bilo crkveno i dva opštinska - rekla je Zorica, a onda otkrila jednu bitnu informaciju.

Udaje se Zorica Marković foto: Printscreen TV Pink

Pevačica ne krije da voli mlađe muškarce, a sada je specijalno otkrila da se jedan zaljubio u nju.

I sada hoće jedan da me ženi. On je 20 godina mlađi, samo čekam prsten. Mladoženja je malo viši od mene i mislim da ću morati štikle da nosim i verovatno belo odelo, ali razmisliću do maja sledeće godine. Tada ćemo organizovati svadbu.

Udaje se Zorica Marković foto: Printscreen

Kurir / Informer

