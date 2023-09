"ZVALA SAM DARKA DA VODIMO DETE KOD LEKARA, NIJE SE POJAVIO!" Marina oplela po Laziću: Naš sin je očevu figuru našao kod dede

Bivša verenica Darka Lazića, Marina Gagić za medije je poručila da i da je bila u Pećincima njenog i pevačevog sina ne bi pustila da ide kod oca na svadbu.

- Toliko sam se u dva dana gluposti načitala i cirkusa nagledala, da mi je stvarno smešno. Mislila sam da prećutim sve, ali pošto se laži nižu, red je da ih zaustavimo nekim teškim istinama. Naš sin nije prisustvovao venčanju iz dva razloga, ponoviću, prvi je taj što ga je zvao na svadbu dan ranije i to da pita koji broj garderobe nosi. Koliko je posvećen otac dovoljno govori to da čovek ne zna koju veličinu mu dete nosi. Drugo, sve i da smo bili u Pećincima, ne bih dozvolila da ga vodi na svadbu iz razloga što sam ga neposredno pred svadbu zvala da vodimo dete kod lekara, a on se nije pojavio, iako je obećao. Dobila sam neke smešne izgovore tipa "uspavao sam se" - rekla je Marina, a zatim se osvrnula na odnos sa Darkovom novom ženom Katarinom.

- Kada je moj odnos sa njegovom suprugom u pitanju, reći ću vam samo da sam joj reklamirala garderobu na mojim društvenim mrežama i bila maksimalno korektna prema njoj. Imala bih toliko toga da kažem, ali bolje da ljudi ne znaju sve, da se kompletno ne razočaraju u svog idola. Njega Aleksej uopšte ne traži, to dovoljno govori o povezanosti oca i sina, a tu očevu figuru našao je kod dede, odnosno mog oca, kome sam neizmerno zahvalna što Aleksej i ja nismo na ulici - ispričala je Gagićeva i dodala da je Darko prošle godine finansirao letovanje deteta, a da ove godine nije.

- Ne zamlaćujete me nekim smešnim pitanjima o letovanju jer ga ove godine nismo ni videli. A zašto?! Odgovor je "samohrana majka" i samo one će razumeti taj odgovor. Jedina istina u svemu je to da nam je prošle godine platio letovanje, a prošle godine je bio slobodan momak. Njemu sreća i letovanje deteta umnogome zavisi od emotivnog statusa - ispričala je besna Marina Gagić.

Podsetimo, Darko Lazić je pred medijima na svojoj svadbi pomenuo sina Alekseja, pa je kratko rekao:

- Sin mi neće doći na svadbu iz opravdanih razloga, ali sve će to doći na svoje mesto - istakao je pevač, koji nije produbljivao ovu temu.

