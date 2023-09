LAZIĆI U DO SADA NEVIĐENOM IZDANJU! Otkriveno šta su Darko i Kaća radili dva dana nakon venčanja! Fotografija objasnila sve

Folker Darko Lazić u sredu se venčao u crkvi sa suprugom Katarinom i organizovao slavlje za 520 zvanica.

Nakon nekoliko dana, Lazići se definitivno još nisu oporavili od lumperaja koji je trajao do ranih jutarnjih sati, pa su objavili i fotografiju kojom su dočarali atmosferu iz porodičnog doma.

Dan drugi, kako i glasi opis fotografije, osvanuo je na Instagram profilu, a na njoj se mogu videti Kaća i Darko kako leže i gledaju televiziju, ali tu su i kadrovi kako spavaju teškim snom. Sa njima su još dve osobe, koje takođe odmaraju.

- Malo da odmorimo od svadbe, dan drugi - stoji u opisu.

Podsetimo, Darka je policija je dan nakon svadbe pronašla Darka u hotelu u čijem restoranu su organizovali slavlje i odvela ga u stanicu u Pećincima. On je na svojoj svadbi vozio automobil, išao po mladu od Brestaca do Ugrinovaca, a potom i do svečane sale u Pećincima, iako u Srbiji ima zabranu upravljanjem vozilom.

