LOPOV UPAO KROZ PROZOR, UKRAO JE 700 €! Detalji pljačke Slobine tašte: Oči u oči s provalnikom! Uzeo od deteta telefon pa ga bacio

Slobu Radanovića i njegovu suprugu Jelenu tokom letovanja uznemirila je vest da je u kuću njene majke upao lopov u 4 ujutru i ukrao joj novac.

Pevač je objavio i sliku provalnika na Instagramu.

Izvor blizak porodici je detaljno opisao šta se zapravo deislo.

- Jelenina majka je čula buku, ustala i u jednom trenutku videla blic u hodniku. Mislila je da je to njen unuk Luka pa je pitala ''Sine, šta je bilo'', na šta je lopov odgovorio ''Promašio sam vrata toaleta''. Tada je ona shvatila da je u pitanju nepoznata osoba, i nakon njene iznenađene reakcije, on je u dva koraka skočio kroz prozor. Pre toga je uzeo njen novčanik i 700 evra koliko je bilo u tom trtenutku. To su prizemne kuće i tu ljudi uglavnom spavaju sa otvorenim prozorima. I ona je ostavila otvoreni prozor da bi ulazila svetlost kako se Luka ne bi plašio dok spava - kaže izvor i dodaje:

- Interesantno je da kada je ušao, izuo je papuče da se ne bi čuo. Uzeo je Lukin telefon i sa njega upalio blic da bi video. Prosto neverovatno. Nakon što ga je Slobina tašta uhvatila, on je bacio telefon i pobegao sa tih 700 evra - završava izvor.

Sve je ovo potreslo, kako Jelenu, tako i Slobu koji je morao da odreaguje objavom na Instagramu.

