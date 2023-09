VANJA MIJATOVIĆ ZBOG LJUBAVI PRAVILA RAZNE LUDORIJE! Pevačica progovorila o ljubomori u braku: Ne znam kako je IZDRŽAO

Pre skoro godinu dana pevačica Vanja Mijatović izgovorila je sudbosno „da“ svom izabraniku Aleksandru.

Da ljubav među njima cveta kao prvog dana, imali smo prilike da se uverimo na svadbi Darka Lazića gde se par pojavio nasmejan u zagrljaju.

Vanja je potpuno otvoreno govorila o svojom ljubavnom iskustvu i početku veze sa današnjim suprugom, ali je pitanje o bivšima vešto izbegla.

foto: Ana Paunković, Privatna Arhiva

-Ne sećam se, imam amneziju od kako sam se udala. (smeh) Šalim se malo ali mislim da nije u redu da pričam o tome, iz poštovanja prema mom suprugu nije lepo da pričam o bivšima– rekla je pevačica.

Iako bi malo ko otvoreno govorio o ljubomori, Vanja se nije libila da prizna da je zbog ljubavi bila spremna na razne ludorije.

-Nisam ljubormona, ne! Više nisam stvarno, ali ranije jesam bila. Prevazišla sam to. Stekli smo poverenje jedno u drugo, to ide vremenom. Sada zaista nisam sumnjičava- priznala je kroz osmeh ne krijući da je u nekoliko navrata krišom uzimala njegov mobilni telefon.

foto: Ana Paunković

-To sam na početku radila, kako je izdržao ne znam. Sigurno me voli čim je to izdržao, eto iskreno volela sam da bacim pogled na njegov telefon, čisto da budem sigurna, sada ne. Ima i drugi telefon, ne snalazim se baš na njemu. (smeh) Inače ja sam takva, volim sve da znam. Čak i najsuroviju istinu više volim da čujem nego da me neko laže, zato sam ja čačkala malo, nekako sam htela da se uverim da je istina sve što mi priča.

Mnogi kažu da je u braku sve idilično na početku, a da kasnije veoma često dođe do monotonije i svađa, što u Vanjinoj ljubavi nije slučaj.

–Znate kako, u početku veze ne može da vam bude isto kao kasnije, a tako je i u braku. Kada živite sa nekim delite sve, svaku brgu, osmeh, jednostavno se odnos popne na neki viši nivo. Meni je lepo u braku- objasnila je Vanja.

