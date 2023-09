"MUKE SU TO ŽIVE" Nadica Ademov čeka dete sa MILIONEROM iz Nemačke a sada otkriva koliko se UGOJILA u trudnoći

Pevačica Nadica Ademov sa svojim izabranikom Damirom, milionerom iz Nemačke, čeka prvo dete, a kako ističe u poslednje vreme dobija savete od najbližih, ali i pridike.

- Za sada sam okej, uglavnom su to saveti nemoj da se saginješ, nemoj da dižeš teško. Nemoj ovo, nemoj ono, to je mama naravno koja stalno zvoca. Čuvam se naravno, ko će da se čuva, ako neću ja sama - rekla je Nadica i dodala da najveći problem ima sa štiklama:

Muke žive su to, sada sam se na probi izula, nisam mogla da izdržim. Još sam uzela štikle broj dvanaest, to je smrt. Ovu emisiju smo sada uradili i nema me više do sledeće godine.

- Sada mi svi kažu da sam super i da sam to ja. Uvek sam govorila samo da se ne ugojim previše, a svi su mi rekli i da se ugojim to posle porođaja ide lako i brzo. Za sada sam dobra, ugojila sam se samo šest kilograma. Drugi izgledaju mnogo veće nego ja, a u petom su mesecu. Tako da sam za sada dobro – zaključila je ona nedavno.

Inače, Nadica Ademov sa svojim izabranikom Damirom čeka prvo dete, a njihova rodila se pre tri godine tokom jednog poslovnog putovanja.

