IMA 47 GODINA, NI GRAMA CELULITA, A TELO KO PRAĆKA! Srpska voditeljka zagrmela na plaži, godine joj ne mogu ništa (FOTO)

Voditeljka Aleksandra Jeftanović (47) otišla je u tropske krajeve, a njen snimak u kupaćem kostimu zapalio je mreže.

Naime, Aleksandra je decenijama prisutna na "malim ekranima". Ona je već nekoliko meseci na godišnjem odmoru koji provodi sa porodicom, te smo imali prilike da je vidimo u ležernijim, ali i pravim letnjim izdanjima, Ipak, najveću pažnju privukao je snimak sa plaže.

foto: Printscreen

Zgodna Aleksandra namestila je telefon, uključila kameru i pozirala u kupaćem. Crni kostim istakao je njenu vitku liniju, dok se komplimentima ispod objave nije nazirao kraj.

Inače, naša poznata voditeljka se pre sedam godina udala za svog izabranika advokata Aleksandra Švarku.

Aleksandra Jeftanović rekla je sudbnosno „da“ Aleksandru 2016. godine, a njen suprug ne voli da se eksponira, te ona retko i objavljuje slike sa njim.

Na pitanje kako uspeva da sakrije intiman život od medija, ona je jednom prilikom odgovorila.

foto: Printscreen

- Moj suprug ne voli da se javno eksponira. Nas dvoje smo se našli, on poštuje sve moje izbore, ali mu ne prija medijska pažnja. Stidljiv je čovek i ja poštujem taj izbor. Pre neki dan sam objavila jednu fotografiju na svom profilu na Instagramu i to je osvanulo na svim portalima, a tada me je zamolio da to više ne radim - rekla je voditeljka jednom prilikom.

- Ja sam imala dovoljno godina i da nisam dobila dete sa Sašom nikad ga ne bih dobila. Pravi muž mora da bude domaćin, a to se vidi u tome kakav je sa svojom porodicom - rekla Aleksandra jednom prilikom u emisiji "Magazin In".

U braku su dobili dvoje dece, ćerku Anu i sina Aleksu.

kurir.rs/mondo

Bonus video:

02:54 RADILA SAM ZA DŽABE KAO VODITELJKA, GLUMICA I PEVAČICA! Goga Sekulić iskreno o životu, a potom spomenula i Anu Nikolić