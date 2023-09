"MARINU SAM ZVAO NA SVADBU, REKLA JE DA JE BOLI UVO DA DOĐE" Darko tvrdi da njegova bivša laže: Sevićka je GOSPOĐETINA!

Ni 24 sata nakon venčanja Darko Lazić i Kaća Lazić ne mogu da sumiraju utiske. Samo dan kasnije njih dvoje su ugostili u svom domu obe porodice - i njenu i njegovu.

Lazić kaže da je Marini poziv uručen, ali da mu je jako žao što njegov sin Aleksej nije bio na svadbi. O tome zašto je dan nakon venčanja završio u policijskoj stanici kaže da je neko ispred hotela turirao auto i da je prijava otišla na njegovo ime jer su u pitanju njegovi gosti koji su ostali da spavaju u hotelu u kom je organizovana svadba.

- Nisu me uhapsili, ja sam sam otišao da vidim o čemu se radi.

Pa jel te policija zadržavala, ispitivala?

- Ne, ne, bio sam bukvalno kratko tamo, dok se nije razjasnilo šta se desilo i to je to. Znači, ja sam lepo izašao napolje i to je to.

Jeste prebrojali pare prve bračne noći?

- Nismo stigli ništa. Kaćini su danas tu, roditelji, rodbina, i moji, i još su tu, sede pa smo malo u haosu i prvu bračnu noć smo proveli tako što smo se zakucali oboje.

Znači ništa od s****?

- Ma kakvi, ja nisam stigao da se istuširam, mislim da sam zaspao u odelu i u cipelama.

Jesi li se napio?

- Ceo dan, verovao ili ne, imam 500 ljudi svedoka, 500 dokaza da sam popio 5-6 flaša vode. Za ceo dan trunke nisam popio.

Da li si jeo nešto? Je l' si zadovoljan svadbom, mislim prvim utiscima?

- Naravno prezadovoljan, samo je malo bilo previše gužva. Jedino mi je krivo što nisam stigao da jedem junicu vruću kad su je skinuli sa ražnja. Posle kad se ohladilo nije to to. E to mi je krivo što nisam stigao da jedem. Kunem ti se ako ne budem kupio još jednog vola samo da ga ispečem za sebe da jedem vruće. Ovako generalno svi su gosti bili prezadovoljni, veselo, mnogo je bilo dobro, u dva ujutru smo napravili fajront kao što smo dogovorili, nismo hteli da dužimo.

Znači vi ste planski završili?

- Planski sve, naravno, ostali su moja kuma Andreana Čekić, Ljuba Aličić, neki bliži prijatelji, tu nas pet, šest. Ostali smo malo za stolom na suvaka da pevamo, malo za nas, ponovo jeli i eto otišao svako svojim putem.

Zašto nisi zvao Marinu, to se opet svi pitaju?

- Ponuđen ko počašćen, druže.

Znači dobila je pozivnicu?

- Ja nikakav problem nemam, ja sam rekao: "Ti ako hoćeš slobodno dođi", ona je rekla: "Ne pada mi na pamet", ja sam je opet opravdao na neki način, kad su pitali novinari zašto nije Aleksej tu. Na dan pred svadbu, kada sam rekao da ću da obučem odelo, ona je rekla zašto odelo, pa kao za svadbu, a kao pa ne može ne dam dete i to je to. Boli me uvo za tvoju svadbu. Dobro, reko ti budi budala nemoj biti gospođa. Ana je ispala jedna velika gospođetina. Posle svega pokazala je koliko je velika, iskreno moram to da pohvalim, i eto tako. Bukvalno je mogla da dođe lepo bez ikakavog problema, brate imamo dete, čak se ona i Kaća lepo slažu i lepo komuniciraju, sad odjednom ti napraviš za*ebanciju, to dete je trebalo da bude tu i to je to. Znaš kako ja nisam hteo da pravim za*ebanciju i kažem sve će doći na svoje i kao što je došlo i sa Anom, proći će malo godina i sve će biti ok.

Proširenje porodice?

- Hvala Bogu lagano. Sada počinjemo na tome da radimo.

