ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Perce vodi dvostruki život, Lutka otkrila da joj je dečko žigolo

Još jedna nedelja prepuna novih saznanja je tu. Naprosto ne znam, drage moje abronošice, od čega bih krenula. Saznanja ima iz svih sfera, pa da malo promešamo karte.

Danas ćemo se baviti informacijama iz života jednog biznismena. Fin gospodin, zvaćemo ga Perce. O njemu se gotovo ništa ne zna. Ima porodicu, imućan je, kontakte, nekretnine, ma sve kako treba, ali vodi paralelan život. Živi na relaciji Nemačka - Srbija. Perce ima dve žene, koje ne znaju jedna za drugu. Jedna porodica živi u Frankfurtu, druga u Beogradu. Tri dana je u inostranstvu, četiri u našoj zemlji. Balansira Perce samo tako.

foto: Kurir štampano

Međutim, prošle nedelje je nastao veliki problem. Do sada je on vodio računa, krio se, balansirao, prikrivao, ali pogrešio je prošle nedelje. Pojavio se sa ženom iz Frankfurta i decom na slavlju u Minhenu. Bio je siguran da neće biti nikoga ko bi mogao da ga ugrozi. Ali prijateljica njegove žene iz Beograda pojavila se sa svojim ljubavnikom na zabavi. Njih dvoje se poznaju i kad su se videli, mnogo je bilo neprijatno. Njoj što je sa oženjenim čovekom došla, a Percetu što ga ona ima u šaci. Našli se ispred toaleta na veselju, pa ju je upozorio da drži jezik za zubima. Ali ona nije mogla. Čim se vratila u zemlju, odmah je ispričala sve prijateljicama, koje su na društvenim mrežama u šiframa ostavljale storije na račun Perceta i njegovog dvostrukog života. To je došlo do njegove žene i sad je opšti skandal.

Šta je tu je, mi moramo dalje. Poznata beogradska lepotica saznala je da je žrtva žigola. Nju ćemo da zovemo Lutka, a njega Paki. On je učinio sve da ga Lutka zavoli jer ona je uspešna, ostvarena, odlično zarađuje i veoma cenjena i poštovana. A on, mukica, hoće da živi od nje i toga što je sposobna. Emotivno je iskorišćava, ali i materijalno. Ona velikodušna, misli da je voli, a njemu je samo stalo da iskoristi koliko može. Sva sreća da je Lutka shvatila o čemu se radi i presekla. Ostavila ga je kao psa na ulici, blokirala i rešila da nastavi dalje. Paki je ostao bez zlatne koke i sad je u velikom problemu. Nema osnovni izvor prihoda i sad je frka. Ko ga šiša, ide Lutka dalje, a i mi do novih saznanja.

Čitamo se sledećeg utorka, ljubim vas.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC