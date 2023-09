NOVINARKA KURIRA NA ROMSKOJ SVADBI: Jedina greška je što sam obula štikle! Nisu pojeli ni 10% hrane: ŠOK, evo gde je višak završio

Ko god je prisustvovao romskoj svadbi, vratio se sa uklesanom pričom u sećanje. Svedočio je autentičnom provodom i iskustvu "uvrnutih" običaja.

Njihove svadbe predstavljaju veliki dan, pri kojem je često cela godina usresređena upravo na najveseliji dan.

Romske svadbe se odvijaju unutar romske zajednice i obično su ispunjeni tradicijom, kulturom i posebnim obredima. Važno je napomenuti da romska zajednica nije homogena, već se sastoji od različitih podgrupa i regiona, pa se običaji mogu razlikovati među njima.

Ipak, postoje neki zajednički elementi romskih svadbi koje mogu obuhvatiti: Pregovaranje o braku: Pre nego što dođe do same svadbe, obično postoji period pregovaranja između porodica mladenaca. Ovi pregovori uključuju dogovaranje oko miraza, darova i drugih detalja vezanih za brak. Veridba: Romi često imaju obred veridbe pre same svadbe. Ovaj obred može uključivati razmenu prstenova ili drugih simboličkih darova. foto: Printscreen Cas Sk Svadbeni obroci i zabava: Nakon ceremonije, obično se organizuje obrok za goste. Hrana igra važnu ulogu u romskim svadbama, a jelovnik može uključivati tradicionalna jela. Nakon obroka, sledi zabava sa muzikom, plesom i pesmom. Romski bendovi su često prisutni da pruže muzičku pratnju. Nošnja: Mladenci i gosti često nose tradicionalnu romsku nošnju. Nošnje su šarene i bogate detaljima, a često se prave ručno.

Takođe, ne treba izostaviti tzv. 'igru s novcem' kada se na nekim romskim svadbama gosti stavljaju novčanice na mladence ili igračke koje su vezane za brak. Prisutna je i "dužnost svatova" kada oni imaju određene uloge i dužnosti tokom ceremonije.

Ovog puta, poznata novinarka Ljiljana Stanišić ispračala je dogodovštine sa jedne ovakve svadbe.

Prvo je napomenula kako je uopšte došla do 'pozivnice' za takvu vrstu veselja.

- Godinama se poznajem sa poznatim estradnim menadžerom Zvnonkom Grujićem. S obzirom na to da je prisustvovao na mnogo romskih veselja, izrazila sam želju da i ja svedočim jednom. Odgovorio mi je potvrdno, ali je najpre morao da sve proveri sa gazdom veselja da li želi novinara na svadbi. Međutim, gospodin Zoran Kostić iz Berlina, pravi rom, me je sa zadovoljstvom pozvao. Imala sam priliku da kao novinar prisustvujem njegovom porodičnom veselju. Uverila sam se na licu mesta kako sve to izgleda - započela je uvod u intrigantnu priču.

Stanišić je napomenula detalj za hranu, pa je rekla da nije pojedeno ni 10 odsto iste.

- Oni se vesele, srdačni su, prijatni, vole te kao da pripadaš toj porodici. Oni su me izljubili, izgrilili... Jedina moja greška je jer sam obula ravnu obuću, već sam se sredila i navukla štikle. Da sam ponela ravnu, igrala bih celu noć. Ta muzika, izvođači te teraju da igraš. Hrane je bilo u izobilju, imala sam utisak da ni 10 odsto hrane nije pojedeno. Potom sam čula da gazde veselja tu hranu proslede sigurnim kućama. To što ostane, ode na pravo mesto - rekla je Stanišić, pa se osvrnula na muzičare koji su zabavljali zvanice:

- Bili su pevači koji su omiljeni na tim veseljima, a među njima je svakako Jana Todorović. Tu je bio Bađi, Nikola Ajdinović, ali i Menil Velioski. Mogu reći da sam se oduševila kako dominiraju na terenu. Oduševila sam se Bađijem, on je za veselja maher. Čim smo ušli u sali svu su ga dozivali. Tek kada doživite tako nešto, onda imate pravu sliku kako to izgleda. Menadžerima uopšte nije lako, oni imaju i te kako zahtevan posao.

