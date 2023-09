NEVIĐENO IZNENAĐENJE: Milica Pavlović je donela odluku ŠTA ĆE PRVO URADITI kada se završi koncert u „Štark Areni“!

Mlada muzička zvezda Milica Pavlović zakazala je svoj prvi solistički koncert u „Štark Areni“ za 23. decembar i iako je ostalo četiri meseca do samog koncerta ona izgleda ne planira da prestane sa iznenađenjima.

Naime, Pavlovićeva je večeras na svom profilu na društvenoj mreži Instagram objavila promotivni video za koncert koji je naslovljen „Lav“ ali i otkrila da je rešila da dodatno nagradi svoje fanove. Odmah po završetku koncerta u „Štark Areni“ Milica će poput svetskih zvezdi organizovati „Meet & Greet“ za one najsrećnije fanove, koji će u nagradnoj igri osvojiti priliku da se fotografišu sa njom i razmene prve utiske o koncertu.

foto: Promo

Ova mogućnost je kod Miličinih vernih fanova izazvala oduševljenje, a pravo na učešće u nagradnoj igri će imati svi oni koji su kupili kratu za sektore „Vip fan pit“ (koji je već odavno rasprodat) i Fan pit (za koji je ostalo minimalno karata).

Kako je obećala, detalje o učešću za „Meet & Greet“ Milica će objaviti za sedam dana, jer želi da svi oni koji žele da učestvuju dobiju priliku i imaju još malo vremena da kupe adekvatne karte, u slučaju da do sada to nisu uradili.

- Konačno!!! Dok sam gledala ovu reklamu za koncert u “Štark Areni” i jedva čekala da dođe momenat da je objavim, shvatila sam koliko mi i dalje deluje nestvarno da sam došla na korak od toga da ostvarim ovako veliki san. I stalno osećam da mogu da uradim još nešto… jer ovaj koncert je moj i vaš. I zato sam u nekom momentu poželela da kad siđem sa bine u Štark Areni prvo što ugledam budu baš vaša lica, jer ste vi moja najveća podrška. U dogovoru sa mojim timom sam odlučila da organizujemo Meet & Greet te noći odmah posle koncerta. Ja bih volela da mogu sve da vas zagrlim, ali znate da je to teško izvodljivo i zato smo odlučili da organizujemo nagradnu igru za sve one koji su odlučili da te noći budu u mojoj blizini i obezbedili ulaznice Vip fan pit i Fan pit. Radujem se što će me vas dvadesetak sačekati u backatage-u kad se završi koncert da se fotkamo i razmenimo prve utiske! ️️️ O svim detaljima kako da učestvujete i da se prijavite za Meet & Greet ću vas dodatno obavestiti za sedam dana. Volim vas! #MilicaPavlovic #StarkArena #Lav #SenoritaMusic – napisala je Milica na svom Instagram profilu.

foto: Promo

U slučaju da imate veliku želju da lično upoznate Milicu, ovo je zaista neverovatna mogućnost, a karte za pomenute sektore možete kupiti na sledećem linku – Efinity.rs

