O KONTROVEREZNOM REPERU NE PRESTAJE JAVNOST DA BRUJI! Evo kako je Desingerica dobio nadimak i šta zapravo znači: ŠOKIRAĆETE SE

Popularni reper Dragomir Despić Desingerica je muzikom počeo da se bavi pre nešto više od godinu dana zajedno sa kolegom Lukom Bijelovićem Pljugicom, a malo ko zna kako je zapravo nastao njegov nadimak.

Naime, Despić je otkrio da je sam sebi dao ovo umetničko ime, koje je nastalo, takoreći iz šale.

- Do skoro sam se bavio tetoviranjem i za moj studio sam osmislio slogan „Najjača firmetina za štampariju na koži”. Kada sam počeo da repujem, hteo sam da povežem svoje dve velike ljubavi. Krenuo sam od reči „dizajn”, ali to mi je bilo previše ozbiljno, pa sam želeo da napravim neku sprdnju i tako sam došao do izvedenice „Desingerica”- otkrio je reper za medije.

Podsetimo, Desingerica je nedavno bio u žiži javnosti zbog afere sa starletom Majom Marinković, sa kojom je uhvaćen na jednom crnogorskom bazenu. Njih dvoje su, kako se spekuliše imali kratkotrajnu aferu, iako je reper u srećnom braku sa suprugom Nevenom, sa kojom ima ćerkicu.

