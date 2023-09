NOVI ŠOK SNIMAK ANE NIKOLIĆ ZABRINUO SVE! Pevačica nakupovala LITRE ALKOHOLA, flaše jedva strpala u kesu (VIDEO)

Pevačica Ana Nikolić ne prestaje da bude u žiži interesovanja. Prošlih meseci punila je mediske stupce zbog niza skandala, naročito zbog svađa sa menadžerom i šokantih tvrdnji o konzumiranju opijata i alkohola, a sada je ponovo šokirala auditorijum.

Ona poslednjih dana sve češće izlazi iz kuće, o čemu svedoče njene objave na Instagramu, a najnoviji snimak koji je napravila ekipa Paparaco lova sve je zabrinuo.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Naime, Ana, koja je i sama u javnosti pričala, da je imala problema sa alkoholom, uhvaćena je u jednoj prodavnici kako kupuje enormnu količinu istog, te je jedva uspela sve da upakuje u keus.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Iako je u poslednjem periodu, čini se, ponovo stala na noge i ružnu prošlost ostavila po stani, mnog su se zapitali, da li se Nikolićeva ponovo vraća na stare staze.

Inače, nakon što se digla pompa oko njenog privatnog snimka, gde navodno moli za novac, Ana se oglasila na društvenim mrežama povodom svih spekulacija i optužbi na njen račun:

foto: Printscreen Paparaco Lov

- Neizmerno hvala svima koji ste mi poslali toliko podrške. Ja nisam ni svesna ponekad koliko ima vas koji me volite. Znate da ja nisam baš pričljiva o privatnom životu, što ne znači da nisam prošla kroz oluje. Razne oluje, privatne. Ne prihvatam ulogu žrtve i kad jesam upravo to. Ja sam uvek bila pobednik! Ali umori se čovek i najjači padnu. Ne mislim da to što te ne ubije to te ojača. Ožiljci na licu su samo mali pokazatelj rezova na duši. Degutantno mi je i deplasirano da o temi "droga" uopšte bilo šta komentarišem. Prvo zato što to nikada nije bio moj stil života, ali poslednji put ću ponoviti, ja nikada nisam probala nijednu vrstu opijata, nikada. Ove lažne optužbe osim što me degradiraju kao ličnost, kao majku i kao ženu, rastužuju me. Ne volim nepravdu. I neću dozvoliti nikome i nikada da me stavlja i zloupotrebljava na tako, za mene lično, sramotan, lažan i nadasve primitivan način - poručila je pevačica tada.

Kurir.rs

Bonus video:

00:17 Ana Nikolić