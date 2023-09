"NE SMEM DA GLEDAM DRUGE MOMKE" Malo ko zna da je Desingericina žena bila u RIJALITIJU! Ovako je pričala o mužu, Gastoz se UFRČIO

Kontroverzni reper Dragomir Despić Desingerica je godinama u braku sa Nevenom, koja mu je rodila naslednicu i u svemu ga podržava.

Međutim, ono što malo ko zna, jeste da je Nevena Brkljač nekada bila deo rijalitija "Hotel Maldivi" i kako se tada pisalo ona je bila u konstantnom stresu zbog svog tadašnjeg dečka Dragomira Despića, poznatijeg kao Desingerica, koji ju je čekao napolju.

Naime, kako su prenosili domaći mediji Dragomir je tada strahovao da će mu pevač i rijaliti učesnik Nenad Marinković Gastoz zavesti devojku, a koji je tada stalno potencirao da se njemu dopadaju prirodne lepotice kovrdžave kose.

Međutim, od toga nije bilo ništa, a jednom se u razgovoru Nevena izlanula i rekla Gastozu sledeće.

- Čuješ li s druge strane zida kako neko stalno prolazi motorom i turira? To je moj dečko. Tako mi stavlja do znanja da je prisutan i da ne smem drugog da gledam. Kapiraš? On ovuda prolazi i danju i noću. Čujem ga. Ne smem da pogrešim - govorila je Nevena, a Gastoz je shvatio poruku, pa se udaljio od nje.

Podsetimo, u nekoliko intervjua poznati reper je pričao koliko voli svoju suprugu. Desingerica je posebno aktivan na društvenoj mreži TikTok, gde često kači snimke sa svojom suprugom, ali i ćerkom, sa kojom se snima uz trendi audio-snimke.

I njegova supruga Nevena je aktivna na ovoj mreži, a u nastavku možete pogledati jedan od snimaka koji je podelila sa njim.

