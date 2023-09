STOJA SE ZBOG MUŽA ZAKUCALA NOVIM AUTOM U ZID! Vikala UPOMOĆ, on odmah dotrčao da je SPASE, a sve šokirala šta je bio RAZLOG

Pevačica Stojanka Novaković Stoja godinama je na estradi, ali o svom privatnom životu ne govori često, a isto tako se poslednjih godina ni sama ne eksponira u javnosti.

Ipak, sada je ispričala neke nepoznate detalje iz svog života, i tom prilikom spomenula sadašnjeg supruga, zbog kojeg je, kako kaže, bila spremna na ludost.

- Moj muž i ja smo se na početku veze zakačili, kao završavamo priču. Ode on čovek, niti me zvao da pita ni kako sam ni šta sam, a ja tek položila vožnju. Odem ja s drugom na piće, vraćamo se, bila sam trezna, ja ne pijem, i razmišljam kako da napravim scenu da on bude džentlmen, a ja jadna u tom trenutku i da se nekako pomirimo - počela je pevačica koja je zatim napravila filmsku scenu zbog ljubavi.

- Ja nov auto u zid udarim, bam, i zovem ga telefonom i kažem: ‘Upomoć’, i onda je on došao. Ja sam dosta originalna i luda, kada nešto hoću, a neću da molim, ja ću uraditi nešto nenormalno da bi došlo do toga da se vidimo, a kada smo oči u oči lako je to - priznala je Stoja.

Ona je jedna od najtraženijih pevačica, a sada je otkrila da narodna muzika nije oduvek bio njen izbor.

- Ušla sam u narodnjake iako nisam slušala sve to. Krenula sam za novcem i onda je tako sve spontano dalje išlo. Svakako ženi u estradnom svetu nije uvek lako. Imala sam jasan cilj i mislim da danas, kad se okrenem i pogledam, mogu da kažem da sam ga ostvarila. To je jedan miran i lep život, imam porodicu, imam karijeru i zarađujem onoliko koliko sam, kao klinka, maštala da imam- rekla je za domaće medije jednom prilikom.

