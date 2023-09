"DECA ME NE SLUŠAJU, ĐINA NE PITA NI MENE NI MELINU" Haris Džinović muči muku sa Đinom, a evo šta kaže o ćerkinom ljubavnom životu

Deca Harisa Džinovića, ćerka Đina i sin Kan, prolaze kroz pubertet, onaj najteži period za roditelje, i pevač kaže da ga naslednici ništa ne slušaju.

Kako je istakao za medije, u njihove ljubavne živote nije upućen, a Đina se sa Melinom savetuje oko Instagrama.

- U ljubav im se ne petljam, ne zanima me, šta god rekao, to je moj aspekt, a ne njihov. Eto im ljubav njihova, pa neka se ljubakaju, neka rade šta hoće, mene neće poslušati i to je - iskren je pevač, koga smo pitali šta misli o Đininim provokativnim fotografijama na društvenim mrežama.

foto: Printscreen Pink

- Ona radi svoj posao, mene to ne zanima. Izabrala je taj Instagram i voleo bih da u tome bude uspešna. Svaki čovek, ona je mlada, dvadeseta godina, treba nečim da se bavi, da je nešto zainteresuje, da uradi nešto od sebe, da li je to taj put ili neki drugi, treba se uvek nečim baviti u životu - istakao je Haris i dodao:

- Ona ne pita ni mene ni Melinu kada ide negde. Možda sa Melinom više sarađuje na tom planu Instagrama, sa mnom ne. Pokaže mi nekad neku fotku, pita me da li je to dobro, da li mi se sviđa, ja dam neki komentar, a da li ga ona uvaži ili ne, to ne znam.

Pevač nema mnogo želja, ali sebi priželjkuje jedan beogradski koncert:

- Trebalo bi da se desi veliki koncert, ali koče me nove pesme, hteo sam prvo da snimim nešto. Ne znam kada će se to desiti, velika je kriza tekstova i melodije, sve su note odavno ispisane, sad to treba pretumbati da ne liči jedno na drugo. Tako je i u svetskoj muzici, ne može se u trinaest tonova napraviti sto miliona pesama, a napravljeno je milijardu pesama.

Džinović je često žiri emisije “Nikad nije kasno“, a jedan je od retkih kojem ocenjivanje takmičara nije teško.

- Nisam strog što se tiče ocenjivanja, ja sam između muzike i njih, ono što nije muzički tačno, i ono što nije muzički pravilno, to im saopštim, jer oni to da vide, oni bi sami popravili. Muzika ima zakonitosti, takva je, nema popuštanja. Ako pevaš tačan ton, muzika je zadovoljna, a ako ne ona je nezadovoljna, nema popuštanja, odnosno publika, jer se to čuje - rekao je pevač, te se prisetio svog početka.

- Da ne bih upotrebio floskulu “svaki početak je težak“, početak jeste težak u bilo čemu, pa i u muzici, treba se mnogo angažovati u svemu. U muzici treba mnogo raditi i zavisi ko je kakav talenat, nekome sve ide lakše, a nekome malo teže - istakao je Haris i dodao:

- Ima dosta stvari kojima se bavim, tako da ne bih sada počinjao nešto novo da učim ispočetka.

Nedavno je u centru skandala bio nastup mladih izvođača Desingerice i Pljugice, a pevač ističe da rad kolega nije stigao da isprati.

- Ne znam, nisam upućen u sve te informacije i šta se dešava, baš ne znam, jer van svog posla i svojih obaveza niti čitam, niti se bavim drugima. Nisam baš informisan, ako mi neko kaže tek tada čujem - iskren je bio Haris, a na pitanje da li ga ćerka Đina uputi u rad novih izvođača, pevač je kratko odgovorio:

-Ne uputi me, mi tu ne sarađujemo.

Putovanja i nastupi donose radost

Iako svojim glasom preko četrdset godina zabavlja publiku na sceni, Haris ističe da mu ništa ne pada teško i da do zasićenja nije došlo.

– Na svu sreću, još uvek me raduju putovanja i izlasci na scenu. Radim mnogo više nego što sam radio, to je emotivno ispunjenje. Ništa mi ne smeta, sve me čini radosnim. Letnja sezona je bila veoma uspešna – rekao je Haris.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:31 Haris Džinović na Trgu kralja Milana u Nišu