"HOĆU ODMAH PRSTEN I PRED OLTAR!" Rada Manojlović RAZAPELI na mrežama zbog godina, a evo kako je odreagovala na SRAMNU PROVOKACIJU

Pevačica Rada Manojlović sa svojim pratiocima na Tviteru pokrenula je zanimljivu temu - udaja.

Naime, ona je napisala da planira da se uda i da sledeći njen partner treba da je odvede pred oltar, te da joj je dosta gubljenja vremena u vezama.

- Nema vise momkovanja i vodanja, samo udaja, bajo moj! Kakvo zabavljanje, držanje za ruku, gubljenje vremena… Odma’ prsten, oltar, svadba, ne zanima me. E, pa da vidimo. Da se odmah shvatimo ozbiljno - napisala je Rada, a ispod objave ubrzo je počela ozbiljna diskusija.

Nema vise momkovanja i vodanja, samo udaja bajo moj! Kakvo zabavljanje, drzanje za ruku, gubljenje vremena… Odma’ prsten, oltar, svadba, ne zanima me. E, pa da vidimo — RADA MANOJLOVIC (@RadaManojlovic_) September 6, 2023

Jedan od tviteraša pokušao je da uvredi Radu, tako što je podelio njen tvit, a uz to napisao da ona ima 38 godina i da ne želi decu.

srecno brt, samo jos da nadjes lika koji nece decu https://t.co/ISHfKo9YqM pic.twitter.com/upI1f1Kl1U — Otrovni Starac 🏴‍☠️ (@walkingmeme2212) September 6, 2023

- Srećno brate, samo još da nađeš lika koji neće decu - napisao je korisnik pomenute mreže.

Ipak, Radu njegova reakcija nije potresla, već se izdigla iznad situacije u kojoj se našla.

- Samo da kažem, u kvotovima na ovaj tvit su me podržali i oni koji me vole, i oni koji me ne vole, koji se ne slažu sa mnom po mnogim pitanjima... Ali kada je ljudskost u pitanju, moram vam reći da ste svi ljudi. Hvala vam Nisam se mnogo potresla i okrenula sam na šalu - pručila je Rada.

