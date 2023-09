OSTALA BEZ KROVA NAD GLAVOM ZBOG KREDITA OD 600.000 €?! Izvršitelji Goci Božinovski zaplenili STAN, investitor ŠMUGNUO u Rusiju

Goca Božinovska nipošto ne može da se požali da loše živi, uživa ona sa sinom i snajom u ogromnoj kući u Surčinu, ali da je nije zadesila velika nevolja, sve bi bilo drugačije.

"Goca je mnogo radila i grdne pare uložila u veliki, luksuzni stan u centru Beograda. Njega je bila namenila sinu Mirku i njegovoj budućoj ženi, ali ostala je bez tog krova nad glavom. Njoj i drugim stanarima zgrade sudski izvršitelji su zaplenili stanove, a investitor je pobegao u Rusiju.

"Taj investitor je uzeo kredit od 600.000 evra od jedne banke, a u zalog je dao zgradu u Kraljice Natalije, u kojoj je i Gocin stan. Niko to nije ni znao dok nisu počeli da im stižu sudski pozivi, a onda im je sud zaplenio stanove. Borili su se svi da to obore, dva puta je odlagano izvršenje, ali nije bilo spasa. Svi stanari su prevareni. Investitor zgrade je u nju uložio preko milion i po evra i nakon što je zapao u škripac, od jedne banke je uzeo kredit u iznosu od 600.000 evra. Kao hipoteku za taj kredit je založio celu zgradu i tako se desila ta nesreća. Zamislite koliko je Božinovska radila da kupi taj stani na pravdi Boga je tako prevare, pa to je za infarkt" otkriva jedna Gocina koleginica.

Božinovska je ovo teško podnela, ali uz nju je sve vreme bila njena Zlata Petrović koja je tešila da će zaraditi novi stan. Nažalost, posle je krenula korona, tezge više nisu kao nekada.

kurir.rs/svet

Bonus video:

00:06 Šijanova majka Goca Božinovska pridružila se veselju