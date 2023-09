ŠOK SNIMAK OPET KRUŽI MREŽAMA! Era Ojdanić u GAĆAMA jurio voditelja oko STOLA, obezbeđenje ga IZBACILO iz studija (VIDEO)

Društvenim mrežama ponovo je postao viralan video gde je pevač Era Ojdanić skinuo pantalone i samo u gaćama jurio po studiju voditelja, posle čega ga je iz studija izbacilo obezbeđenje.

Naime, pre nekoliko godina Era je gostovao u emisiji "Press pretres", a voditelj Siniša Medić ga je u jednom trenutku upitao zbog čega ga mnogi karakterišu kao veoma perverznog, kao i da li smatra da je u njegovim godinama primereno da se fotografiše polunag.

Pevača je ovo razljutilo, pa je počeo da viče na voditelja:

- Kako ti meni smeš to da kažeš? Jesi li me zvao u emisiju da me praviš majmunom? Ko ne sme da se skida? - vikao je Era, a zatim ustao, otkopčao košulju i farmerke, i ostao u donjem vešu.

Voditelj je napustio studio, a zatim je došlo obezbeđenje koje je Eru izvelo napolje.

Video kako Era u gaćama juri voditelja ponovo je postao viralan, a telefoni pevaču ne prestaje da zove. Kako je rekao, nikada više poziva i poruka nije dobio kao sad.

kurir.rs

Bonus video:

01:14 IMAM JAHTU PORED SANDRE AFRIKE, ALI ONA TO NE ZNA Era Ojdanić ponovo šokirao: Ne slikam se na njoj, nego u svom CRVENOM FERARIJU