SEĆANJE NA GRUA NE BLEDI NI DANAS: 4 godine od smrti čuvenog repera, kolege ga se rado sećaju, ovako pamte poslednji susret s njim

Danas se navršavaju četiri godine od tragične pogibije repera Dalibora Andonova Grua.

Njegova porodica živi s velikim gubitkom, a prijatelji i kolege ga se rado sete. Za njega ih vežu samo lepe uspomene.

- Gru je neko koga nikada nećemo zaboraviti, dobar čovek, pravi drug, bio je originalan u svemu što je radio, voleo je adrenalin i, eto, to ga je koštalo glave. Uvek ga se rado setim kad god čujem neku njegovu pesmu na radiju, setim se svega s njim. To su bili divni dani i divni momenti provedeni u njegovom društvu - prisetio se njegov kolega i prijatelj Nenad Knežević Knez i dodao:

- Poslednje naše viđanje bilo je na njegovom di-džej setu. Kad je mene video kako ulazim u klub, pustio je moju pesmu, nakon toga smo se fino ispričali, hteo je da me ispoštuje, imao je neverovatan ukus za muziku. On je bio upućen u sve. Nisam se čuo s njegovom suprugom zbog preseljenja.

I Goca Tržan ne zaboravlja kolegu i seća se poslednjeg susreta s njim.

- Dalibor je bio moj drug, saborac, mi smo zajedno počeli i delili smo se po diskotekama, sve je bilo manje-više isto, bili smo mnogo dobri drugari, baš smo se družili. Već je četiri godine prošlo, a meni kao godinu dana... Eto kako vreme brzo leti, kontam da je njegovima mnogo teže nego meni. On je bio vrlo talentovan. Videla sam se s njim mesec pre pogibije na nekom događaju, sećam se da je nosio neko smešno odelo i lepo smo se ispričali, najobičniji susret... Teško je što čovek nikad ne zna kad je s nekim poslednji put. Eto, neka nam to bude uvek na pameti kako i s kim provodimo vreme, jer možda je to baš poslednji put da smo s nekim razgovarali - ispričala je Goca Tržan.

