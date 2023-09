DRAGI DOMIĆ PROGOVORIO O SNEŽANI ĐURIŠIĆ! Pomenuo svoje učešće u Zvezdama Granda, a onda ispričao SVE

Pevač Dragi Domić je nedavno pred kamerama otvoreno govorio o periodu kada se takmičio u „Zvezdama Granda“. Kako su se do njegove sezone do danas, pravila promenila, priznao je koga bi sada odabrao za mentora.

Istakao je da je njemu najbliža narodna muzika, pa bi se tom idejom vodio i u slučaju da se sada takmiči u najgledanijem šou na Balkanu.

-Stvarno ne znam ali muzika koja je najpribližnija mojoj karijeri jeste muzika Snežane Đurišić. Verovatno bih radio sa njom. Ona je živa legenda. Zatim, tu su i Ana Bekuta i Bosanac – rekao je on.

foto: Printscreen YT

Pevač se zatim dotakao i pevačice Marije Šerifović, pa je prokomentarisao da se ipak njena majka Verica bolje razume u narodnu muziku od nje.

-I Marija se dobro razume u narodnu muziku iako smatram da je nejna majka bolje od nje. Ona zna šta ja mislim. Marija se jako dobro rauzme u narodnu muziku, samo se malo pravi. Zna ona više o narodnjacima, nego što publika misli. Ona mi je drug inače – dodao je Dragi.

Mnogi tvrde da je on jedini muški izvođač na našoj javnoj sceni koji može da iznese pesme Verice Šerifović, on kaže da je ta tvrdnja tačna.

foto: Printscreen/instagram/marijaserifovic

-To da pitate Vericu i ona će vam to reći. Jedini sam ja shvatio šta je ona htela da kaže u pevanju i sviđa mi se njen stril. Ja sam neka mešavina stilova i žanrova – zaključio je on.

Kurir.rs / Grand

Bonus video:

10:25 STARS-EP127