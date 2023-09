JOVANA JEREMIĆ U LJUBAVI SA MLAĐIM MUŠKARCEM! Voditeljka priznala da je upecala piletinu, a evo kako su se nesvakidašnje UPOZNALI

U emisiji kod Sanje Marinković, gostovala je Jovana Jeremić, popularna voditeljka Pink televizije. Ona je, između ostalog u emisiji otkrila da je emotivno ispunjena, ali nije želele da otkrije ime partnera.

Ipak, podelila je par zanimljivih informacija i događaja koji opisuju koliko je njihova veza ozbiljna.

Ja sada imam nekog ko čini sve za mene... zaljubljena sam i njemu sam centralna figura. Mogu samo da kažem da je mlađi od mene, ali ne puno, rekla je Jovana ali nije želela da otkrije njegov identitet!

Gosti u studiju su je odmah pitali da li je do njega dobila Roleks i da li je uspeva da ispuni sve njene prohteve, ona je kao iz stopa odgovorila i objasnila:

Nisam još uvek dobila Roleks, ali doći će i on na red. Želim da objasnim i uozbiljim stvari. Ja volim da vidim da se muškarac trudi i da su mu važne moje potrebe. Ne treba odmah da kupuje Roleks, ali evo... ispričaću dve situacije kada me je oduševio! Kočnica mi nije radila na rolerima, a ja sam pravi zaljubljenik u vožnju rolerima. On je odmah uzeo i odneo kod majstora i rešio problem. Takođe, oduševio me kada smo kasnili po Leu u vrtić. Zaglavili smo na Brakovom mostu i već sma počela da dramim. U tom momentu on kaže ''Doteraj ti auto, ja idem po Leu'' i zaustavlja prvog motociklistu, seda na motor i odlazi sa njim. Ubrzo me zove da je uzeo Leu i da je sve ok, ispričala je kroz osmeh Jovana.

