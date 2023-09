"PEVAČI SNIMAJU KRŠ PESME SAMO DA BI IH ZVALI U EMISIJE" Mitar Mirić opleo po kolegama, izneo šok tvrdnje u javnost

Pevač Mitar Mirić kaže da njegove kolege snimaju krš pesme jer im je samo bitno da u medijima budu aktuelne, zbog čega se odavno izgubio kvalitet. On je ispričao i da su novokomponovane pesme s*anje jer na domaćem terenu manjka dobrih tekstopisaca i kompozitora, koji su u stanju da naprave hitove kakve je on snimao na početku karijere, a koje njegove mlađe kolege i danas pevaju na tezgama.

foto: Petar Aleksić

- Pesme koje danas snima većina mojih kolega su jedno veliko s*anje! To mislim jer više nemate gde da čujete kvalitetnu pesmu, pevači snimaju po principu "daj šta daš" samo da bi pravili promocije i da ih kasnije neko zove u emisije. Tako opstaju i tako se trude da budu aktuelni. Ne radim po tom principu. Ranije kad sam snimao pesme, mesecima sam samo slušao te demo-materijale da vidim da li će sve da mi legne. Pričam o melodiji i tekstu, pa tek onda uđem u studio da snimam - priča Mitar.

- Ranije se znalo ko piše dobre tekstove. Proda ih za dobre pare, ali znate da ste dobili pesmu za sva vremena. Danas nemate od koga da kupite lep tekst i melodiju, zato nema hitova kao što su bili. Mlađe kolege najviše pevaju moje stare pesme. One su hitovi koje znaju sve generacije i tu se uzme dobar bakšiš. Nemam ništa protiv, samo nek se radi. Meni je to na neki način dobra reklama!

foto: Petar Aleksić

Mirić je potom objasnio da sebe smatra veliko zvezdom, pa se svrstao u top tri pevača u regionu.

- Neću da budem lažno skroman, ali kad pogledam svoju karijeru, mogu da kažem da sam u top tri pevača na našim prostorima. Velika sam zvezda, neću da lažem, a to kažu i moji fanovi! Tražen sam i danas isto kao ranije, samo što sam usporio tempo. Više se bavim stvarima koje me privatno zanimaju, mimo estrade, i biram gde ću i kada da pevam. To valjda svaki pevač sebi može da priušti kad dođe u neke godine i kad iza sebe ima veliku karijeru. Kad sam ja u pitanju, rezultati i brojke govore više od reči. Nisam pevač koji od sebe pravi zvezdu veštački, a znamo svi da na estradi ima takvih. Moram malo više da pevam po Beogradu, vidim da se publika baš uželela.

kurir.rs/republika

Bonus video:

02:42 ŠOK! KURIR SPOJIO NESPOJIVO: Mitar Mirić zapevao svoj hit, a Luk Blek zaigrao OVAKO NEŠTO JOŠ NISTE VIDELI