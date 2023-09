LJILJANA STANIŠIĆ ĆE UVEK BITI GAS! Voditeljki Kurira PRETE zbog Desingerice! Nakon ove izjave stižu joj STRAVIČNE poruke

Ljiljana Stanišić stala je u zaštitu Dragomira Despića poznatijeg kao Desingerica i njegovog kolege Luke Bjelovića, alijas Lule Pljugica.

Voditeljka emisije "Pusti brigu" na Kurir televiziji je gostovala u emisiji "Puls Srbije" gde je voditelj Ivan Gajić želeo da čuje njeno mišljenje o profesionalnom radu Desingerice i Pljugice koji su poslednjih dana u žiži interesovanja.

- Vidim da se digla velika prašina oko tog dvojca, naročito oko Desingerice za kojeg tvrde da na nastupima udara posetioce, tačnije, decu patikom u glavu. Pogledala sam te snimke i nisam videla da je to uradio. To je preoštra reč u slučaju Desingerice i njegovog do sada kod nas neviđenog performansa.

Jeste neobično, ali to je on. On tako oseća, takva mu je harizma i energija. Na njihove nastupe odlaze adolescenti i omladina kojima se to što taj dvojac izvodi dopada. Lule i Desinger ne idu po gradu i lupaju ljude ili decu patikama u glavu, već publika dolazi njima na noge, ako se ne varam? Dakle, to što se Desingerica vere po plafonu, baca čarapu, poliva pivom, vodom ili nekom drugom tečnošću je njegov stil iliti performans na tezgama - rekla je Ljiljana i dodala:

- Ko ne želi ne mora da prisustvuje, niti da učestvuje u tome, to je stvar izbora punoletnih osoba. Nisam videla da njih dvojica vuku publiku u klubove da ih slušaju, a prepuno je gde god su izvodili svoj pravac. To je činjenica. Oni koje je tapkao po glavi nisam videla da su se bunili. Pitanje je da li od kose ta patika dođe do temena glave. Da se razumemo ne branim ih već pričam realno, ono što sam videla, a napadaju ih sa svih strana. Više Dragomiru zameram to što je priveden zbog određenih supstanci. To ne podržavam, a fazon koji mu prolazi kod određene strukture ljudi i omladine što ga voli zbog toga što ima takav gas mi je skroz OK. Svako od nas ima pravo izbora. Setite se samo kakav su performans izvodili na koncertima Ramštajn ili Merilin Menson, na primer - rekla je Ljiljana.

Nakon Stanišićkinog gostovanja, našoj redakciji je stiglo nekoliko pretećih poruka upućenih novinarki Ljiljani zbog toga što je iznela svoj stav o Desingerici i Pljugici.

