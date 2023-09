"ANA NIKOLIĆ GODINU DANA NIJE POSETILA MILIJANU" Kurir u komšiluku pevačicine majke: Najteže su joj pale ove ćerkine TEŠKE OPTUŽBE

Odnos Ane Nikolić sa majkom Milijanom proteklih godina bio je veoma turbulentan.

Pisalo se da su njih dve u više navrata ulazile u konflikt zbog pevačicinih problema sa pićem, a jednom je situacija navodno eskalirala do te mere da je Ana čak izbacila majku iz stana.

foto: Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages

Takođe, pevačica je nedavno u jeku skandala sa njenim privatnim snimcima koji su se pojavili u javnosti, a na kojima bivšem saradniku Saši Mirkoviću pokazuje rane koje ima na licu, za svoje loše zdravstveno stanje optužila upravo svoju majku.

Tragom tih činjenica, naša ekipa posetila je deo grada u kom živi Anina majka kako bismo pokušali da razgovaramo sa njom i njenim komšijama o pevačici i njihovom trenutnom odnosu.

Jedna od komšinica koja radi u obližnjem kozmetičkom salonu istakla je da svi u kraju znaju da one nisu u najboljim odnosima i da Anu nisu videli više od godinu dana u majčinom komšiluku.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Ana je nekada dolazila redovno kod majke u posetu, tu je i trenirala kod nje u fitnes-studiju. Ima sigurno više od godinu dana kako ovde nije kročila. To je baš tužno. Milijana i njen brat su na sve načine pokušavali da joj pomognu, ona ju je vodila i kod raznih lekara, ali izgleda bezuspešno. Čula sam da je jadna žena digla ruke od nje, a takođe i brat. Šta će čovek, i on sad ima svoju porodicu i poslove. Majka kod nje više ne ide. Posebno joj je teško palo kad je Ana javno optužila mamu za zdravstveno stanje u kome se nalazi. Tada je presekla i rešila da je više ne zove dok se ne opameti i ne otrgne od lošeg društva u koje je zapala, a koje je, po njoj, glavni krivac za sve što joj se događa - istakla je naša sagovornica i izrazila nadu da će se porodična situacija smiriti i da će Nikolićeva biti kao što je nekad bila.

Naš sledeći sagovornik ispričao nam je i da je odnos pevačice sa svojom majkom oduvek bio turbulentan i da to svi znaju u ovom kraju grada.

foto: Kurir

- I ranije su se one često prepirale. Ana je svojeglava, majka je godinama pokušavala da je urazumi, ali svi znamo da je kod nje što na um, to na drum. Oduvek je taj odnos bio poprilično turbulentan, ali sad znam da ne pričaju. Nadam se da će se pomiriti. Milijana neopisivo voli unuku i teško joj pada što je u poslednje vreme ređe viđa, i to baš kako se ne bi srela i prepirala sa Anom. Milijana je tu svaki dan, šeta po kraju. Najčešće ode do obližnjeg parkića, a viđam je stalno i u apoteci tu na Crvenom krstu. Kupuje baš dosta lekova, e sad, da li za sebe ili za nekog drugog, zaista ne znam - završava Nikolićkin komšija.

foto: Kurir

Razgovarajući s komšijama, naša ekipa primetila je upravo Aninu majku, koja je najpre sela na klupu ispred Beogradskog dramskog pozorišta, u neposrednoj blizini mesta gde živi. Tu je provela nekoliko minuta sedeći i dopisujući se sa nekim telefonom.

Milijana nije želela da nam prokomentariše ništa o svom odnosu sa ćerkom, a zatim je ustala i prošetala nekoliko stotina metara niže, te se uputila se ka jednoj apoteci, gde se zadržala izvesno vreme. Kao što se može videti, Milijana i u sedmoj deceniji u kratkom teksas šortsu izgleda kao prava bomba, te joj godine zaista ne mogu ništa.

foto: Kurir

Podsetimo, Ana je nedavno istakla da je za njene rane na licu, koje su zgrozile javnost, kriva upravo njena majka, čije je ime svojevremeno i istetovirala na svom telu.

- Neću da ležim na kožnim odeljenjima, a da ljudi pričaju da imam psihijatrijsko oboljenje i da mi treba psihijatar. To su moje dijagnoze. Pošto me je majka odvela kod lekara, ona je strašno zabrinuta za mene. Strašno si zabrinuta za mene? Vidi na šta ličim zbog tebe, ti me vodiš kod lekara! Put do pakla popločan je dobrim namerama - govorila je tad besno Ana.

foto: Damir Dervišagić, Kurir

Nikolićeva i ranije krivila majku za sve Da li je normalno da majka izlazi sa mnom u grad? Ana Nikolić je i pre nekoliko meseci u jednom intervjuu za medije govorila o tome kakav odnos ima sa mamom Milijanom. - Ja sam se majkom bavila mnogo pre i uopšte svojom psihoanalizom, gde je naravno većinu analize činila majka. Na početku terapije, kada mi je doktorka rekla da negde nešto škripi u odnosu sa majkom, ja sam skočila da se svađam sa doktorkom da mi pokaže diplomu. Ja sam sa majkom u najboljim odnosima, izlazimo u grad i baš je to problem. Da li je normalno da majka izlazi u grad sa ćerkom? Jeste mene majka ranije rodila nego ja Taru, ali, svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i ćerka da budu drugarice - govorila je Ana, a onda istakla da je navikla da u porodici bude dežurni krivac za sve. foto: Promo

Kurir.rs/Ekipa Kurira

Bonus video:

02:08 ANA NIKOLIĆ PALA NIZ STEPENICE! Pevačica doživela peh kad je izlazila iz stana, pa zakasnila na važan događaj!