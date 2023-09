MARIJA I MARKO BULAT SE POSVAĐALI NA JAVNOM MESTU: Sve se desilo pred novinarima! "Suprug je ljut na mene i nabija mi šećer"

Supruga pevača Marka Bulata, Marija Bulat godinama se bori sa teškom bolešću, a nedavno je objavila i fotografiju iz bolnice i zabrinula sve.

Njen suprug i folk pevač Marko Bulat progovorio je nedavno o lošem zdravstvenom stanju svoje supruge Marije Bulat i otkrio da ima problema sa kičmom i su joj pršljenovi naprsli na tri mesta. Marija, podsetimo boluje od hronične anemije, te redovno prima terapije, pevač joj je u teškim trenucima najveća podrška, a sada su se zajedno pojavili na jednom događaju i Marija je progovorila o svojoj borbi.

foto: Kurir

- Sve se zakomplikovalo na moru, nismo znali šta je dok nismo došli u Beograd i uradili magnet gde su mi konstatovali tri preloma kičme, skolioze, kifoze i sve moguće dijagnoze sa kičmom, operacija je zadnja solucija, pa idem na terapije svaki dan po ceo dan, koštaju, bolne su i zahtevaju mirovanje, ali eto hvala Bogu hodam, potrajaće to.

- Markova podrška i porodice mi mnogo znači, bez njih ne bih mogla, jer sam u nekim momentima bila nepokretna i htela sam da im izrazim zahvalnost kada sam sve podelila javno i da podelim to sa nekim drugim ljudima koji prolaze kroz isti problem - rekla je Marija, pa otkrila kako je reagovala kada je saznala da ima tri preloma:

- To se sad ispituje, očigledno je to neki nedostatak nekog vitamina, nije dobro što to puca samo, ali ja ne želim da verujem da je nešto loše, biće sve to dobro - a na pitanje kako se bori sa celom situacijom Marija priznaje da joj nije lako:

- Bez supruga ne bih mogla ništa, iako je sad nešto malo ljut, kako on meni zna da uvali da dobijem šećer i tako - pecnula je Marija Marka u jednom trenutku, koji se ubacio u intervju, a detaljnije možete pogledati u videu koji se nalazi u okviru teksta, pa nastavila:

foto: Dragana Udovičić

- Deca to toliko ne osećaju, a mojoj mami je najteže, borim se, molim se i pozitivna sam, verujem da mora da bude dobro, pa sve i da završim u tim kolicima, bitno mi je da u glavi ostanem kako treba, biće to sve okej - rekla je Marija.

Kurir.rs / Blic

