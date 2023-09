ANA ĆURČIĆ SPREMILA 28 TUŽBI ZA SLAVNIĆA I MARINKOVIĆA: Oglasila se i otkrila razloge zbog kojih je ovo odlučila: Moraće da PLATE

Ana Ćurčić je zbog iznošenja laži na račun njenog privatnog života i spominjanja njene dece, koja nisu javne ličnosti, niti su ikada bila deo rijalitija, odlučila je da krivično goni bivšeg supruga i cimera.

Ubuduće će se njima baviti nadležni organi jer je sudnica mesto na kojem treba da se o tome govori, a ne društvene mreže i emisije šou-biza.

Bivša zadrugarka je u toku jučerašnjeg dana podnela 28 krivičnih tužbi protiv bivšeg nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića, ali i cimera iz "Bele kuće".

foto: Printscreen/Instagram

Na ovaj potez se odlučila zbog toga što ni mesecima nakon završetka "Zadruge 6", u kojoj je bila učesnik, Zvezdan i Ivan nisu prestali da o njoj iznose laži u javnosti.

- Zvezdan Slavnić i Ivan Marinković svakodnevno snimaju lajvove na TikToku i ostalim društvenim mrežama, ali i gostuju po TV emisijama, u kojima samo o Ani pričaju! Iznose laži na račun njenog privatnog života, a spominju joj i decu, koja nisu javne ličnosti, niti su ikada bila deo rijalitija. Zbog toga je, kako bi zaštitila njih, ali i sebe, odlučila da podnese krivične tužbe protiv obojice! U tome joj je pomogao Aca Bulić, koji je angažovao najpoznatiju advokatsku kancelariju i ona će je ubuduće zastupati - rekao je dobro obavešten izvor za Informer.

foto: Printscreen/instagram/zvezdanslavnic

Ana Ćurčić je potvrdila ove informacije za domaće medije.

- Tačno je da sam presavila tabak i da sam tužila obojicu! Ubuduće će se njima baviti nadležni organi jer smatram da je sudnica mesto na kojem treba da se o tome govori, a ne društvene mreže i emisije šou-biza. Moj život nije cirkus da se o njemu raspreda na takav način, i to više nikada i nikome neću dozvoliti - kaže Ana Ćurčić za Informer i dodaje da njih dvojica neće biti usamljeni, već da će se pravnim putem obračunati sa još mnogima.

foto: Printscreen

- Svako ko u "Eliti" bude iznosio o meni neistine takođe će biti predmet tužbi ubuduće! Svesna sam da su neki učesnici ušli u ovu sezonu na konto mog imena i ja im želim dug ostanak i što bolji plasman, ali ako se njihovo učešće bude baziralo na mom liku i delu, moraće da plate. Ja sam bila učesnica prošle sezone, ali ove nisam, i kao neko ko više nije deo javnog života, imam pravo na to da zahtevam privatnost. A posebno na to imaju pravo moji članovi porodice, prijatelji i Aca Bulić, koji je bio moja podrška i još je to - kaže Ana i dodaje da se na ovu temu više neće oglašavati.

Ana Ćurčić se, nakon "Zadruge 6", iz koje je na kraju izašla kao drugoplasirana, povukla iz javnosti. Sada živi mirnim i povučenim životom u novom stanu na Novom Beogradu.

Kurir.rs/ Informer

Bonus video:

11:22 Ana Ćurčić šokirana saznanjem o kumi