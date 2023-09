KO JE MILENA KAČAVENDA? Školovala se na Univerzitetu iz LAS VEGASA, rodila decu ŽESTOKOM MOMKU, a ovo je njena prava PROFESIJA

Milena Kačavenda, aktuelna učesnica "Elite", u medije je dospela kao kuma i podrška Ane Ćurčić, a za Kurir je prvi put progovorila o svom privatnom životu, poznanstvu sa Acom Bulićem ali i braku sa žestokim momkom sa beogradskog asfalta.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Na samom početku medijske pažnje, Kačavenda je za Kurir govorila o svom detinjstvu i opasnim momcima.

- Pa ovako, ja sam nekako devojka devedesetih godina i tada je bilo mnogo opasnih momaka na teritoriji Beograda, sve su to bili mladi momci za koje se tada nije znalo da su potencijalni opasnici ili kriminalci, međutim puno njih poznajem i dan danas, puno sam ih upoznala, sa puno njih se družila.. Međutim ono što ljudi ne razlikuju između kriminalca i opasnog momka ili u poređenju sa Zvezdanom Slavnićem. Opasni momci su momci koji su stavili srce na asfalt u potrazi za boljim životom, kao muškarci džentlmeni, kada su u pitanju muško-ženski odnosi i žene koje su se sa njima družile, živele ili zabavljale uvek su bile zaštićene.

Učesnica "Elite" otkrila je i kako je upoznala svog bivšeg supruga sa kojim je provela 27 godina u braku.

- Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Takođe, otkrila je i detalje poznanstva sa Acom Bulićem.

- Aca Bulić je upravo taj jedan od momaka koji je bio sin Juse Bulića, dobro poznatog beogradskog mangupa, eto to su ta vremena o kojima sam govorila devedesetih tako smo se i upoznali. On je bio jedan sjajan momak, lep zgodan, svi su ga voleli. Mogli ste da vidite u medijima da je vrlo odmeren, vrlo elokventan i načitan. To što ga prozivaju da je kriminalac i tako dalje, po njemu se videti ne može, ja samo mogu reći da je gospodin čovek. A on je neko kome je život, način života koji je živeo tokom godina bio nametnut, danas je uspešan biznismen, bavi se sportom, obučava decu u fudbalu, ima fudbalski klub i jako sam ponosna što je moj drug. A pokazao se hiljaditi put, sada po pitanju Ane kada sam ga ja kontaktirala, a isto tako nakon pretnji navijača koje sam ja dobila, prvi je bio koji je odreagovao da me zaštiti. Hvala mu na tome.

Milena je priznala i na šta je najviše ponosna, kao i da li bi obrisala nešto iz života da može.

- Ponosna sam na to što sam devojka devedestih, studirala sam , završavala škole, bavila se sportom i manekenstvom, u najteže vreme u Srbiji kada je bilo jako teško preživeti. Izgradila sam se u jednu ozbiljnu ženu, završila uspešno fakultet, upisala Pravni pa ga napustila, kasnije drugi koji sam sama finansirala, izgurala porodicu, odgojila dvoje sjajnih momaka koji su IT-evci, obojica su na fakultetu, to je nešto na šta sam ponosna. Što se tiče mog života nema nekih posebnih stvari što bih obrisala, mislim da je svako iskustvo bila samo škola, znači nikad poraz samo lekcija.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Od samog starta pojavljivanja u medijima mnogi su komentarisali da je jedinoi cilj svega što radi zapravo ulazak u rijaliti, što je ona loštro demantovala ni otkrila detalje svog poslovnog uspeha.

- Ja sam zaista poslovna žena od najranijih mladalačkih dana sam u poslu, zarađivala sam od manekenstva, kada sam završila fakultet bavila sam se raznoraznim poslovima. Uvek sam bila lider u svakom poslu, svaki biznis koji sam izgradila, a bilo ih je nekoliko, uspešno sam ih formirala, i kada sam ga izgustirala ja sam prešla na neki drugi, jer nisam statičan tip. Volim da se krećem i volim kada postignem neki vrhunac u svom poslu, volim da promenim i da prihvatim novi izazov. Što se obrazovanja tiče završila sam menadžment u industriji putovanja u turizmu. Američki menadžment, prvi u Beogradu, bio je to univerzitet pri Rektoratu Božidara Adžije. Taj univerzitet je iz Las Vegasa, Nevade, trajao je tri godine, ja sam ga završila pre roka, doduše turizmom se nikada nisam bavila a pre toga sam upisala Pravni fakultet i napustila ga na trećoj godini jer je to bilo suviše suvoparno, da učim onolike knjige. Ja nisam bila taj tip iako sam smatrala lično da bih bila odličan advokat, a nažalost da sam to znala da će mi to u životu trebati, sad kad bih se vratila verovatno bih ga i završila. Što se tiče mog posla, ja sam međunarodni trener za trajnu šminku , licencirana sam u Americi, Latinskoj Americi, Evropskoj uniji. Predsednik sam udruženja za dermopigmentacijske standarde u Briselu, tu je preko sto članova iz celog sveta. Ja sam odabrana za precedavajuću od strane mojih kolega. Vrlo sam bila aktivna do covid-a, putovala puno, iza mog imena postoji ogroman broj majstora koji su pobedili na mnogim svetskim takmičenjima. Što se mene tiče, ja sam obučena kod internacionalnih trenera, ima ih preko četrdeset, ti se sertifikati mogu videti u mojoj akademiji. Imam svoj sopstveni brend, ponosna sam na svoj biznis, njime se bavim 13 godina.

Kurir.rs

Bonus video:

02:58 Milena Kačavenda - Spremila sam nastup čim uđem u rijaliti