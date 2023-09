ESTRADA GA NE ZANIMA! Baja odbio da peva na svadbi za 100.000 evra: Evo zbog čega ne želi da bude deo javnog sveta

Nedeljko Bajić Baja je misterija za mnoge na estradi.

On je jedini pevač koji godinama izbacuje hitove, a odbija tezge čak i od 100.000 evra, koliko bi dobio da otpeva samo jedan blok svojih pesama na nekom veselju kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

foto: Printscreen/Pink.rs

Upravo je toliki iznos nuđen muzičaru, ali on nije pristao. Pevač čak ne daje izjave za medije, a prema rečima jednog kolege, Nedeljku je muzika hobi, od toga ne živi i nema nameru da bude deo estrade. - Baja ne živi od muzike. On voli da peva i snima pesme koje mu leže i koje se njemu sviđaju. Estrada, nastupi i tezge ga ne zanimanju. Da bi ispoštovao publiku, on održi u dve, tri godine koncert i to je sve. Čovek ima privatni biznis, porodicu i izbegava da bude deo javnog života. Jednostavno mu ne odgovara da putuje, da se ganja s menadžerima, honorarima. Znam da mu je gazda veselja nudio i 100.000 evra da se pojavi i samo jedan blok da otpeva i to isključivo njegove hitove i nije pristao. To znači da njegov mir nema cenu. Pravo da vam kažem, samo je olakšao pevačima jer, da on radi, mnogi estradnjaci bi ostali bez angažmana - za Kurir je objasnio pevač koji je insistirao na anonimnosti.

foto: Printscreen Youtube

Naša ekipa je u više navrata pokušala da stupi u kontakt s Bajićem, ali on nije odgovarao na naše pozive. Podsetimo, Bajić je i svoj brak dobro skrivao od javnosti. Pre desetak godina on se oženio manekenkom koja je učestvovala u njegovom spotu i s njom je dobio dvojicu sinova, a 2018. oni su se razveli, o čemu je tada Kurir prvi pisao.

Lj. S.

03:10 VESNA ĐOGANI