"KO VAM KAŽE DA RADI ONO ŠTO VOLI, LAŽE!" Vesna Đogani BRUTALNO ISKRENO progovorila o kolegama: Pomenula Teu Tairović i Prijovićku

Vesna Đogani nedavno se vratila sa letnje turneje. Na pitanje ekipe Kurira da li je preslušala nove albume svojih kolegnica iznenadila je odgovorom:

- Nisam preslušala ni ovo što je izbacila Tea, ni Milica, ni Prija. Ništa od toga. Ćula sam neke pesme, ali ništa nisam kompletno preslušala kao kad sam bila mlađa - rekla je Vesna.

foto: Kurri tv

Njen hit "Na silu " slavi 20 godina, a evo šta kaže o nastanku te pesme:

- Dobila sam tu pesmu tako što mi je Đole doneo na kaseti u automobil, gde je to Pera Stokanović na gitari svirao. Naježila sam se na to što sam čula. To mi je prvi utisak bio i osećaj.

Tokom snimanja pesme stvari su bile nešto drugačije:

- Onda kada smo snimali pesmu to je potrajalo par meseci i onda se malo pogubiš. Nemaš baš jasan osećaj šta i kako. Kad je finalni miks gotov onda znaš da li će to biti ili neće biti hit.

Tvrdi da svi izvođači biraju pesme za koje procene da će se dopasti publici, a ne one koje se njima lično dopadaju:

- Svi mi pravimo pesme da bi bili hitovi. Ne radimo to zato što se to samo nama sviđa, pa da sluša samo tvoja tetka i niko više. Verujte mi ko god vam kaže da radi nešto za sebe, zato što se njemu nešto sviđa, laže. Jako je važno da se pesma svima dopadne jer mi od toga živimo.

Kurir.rs

