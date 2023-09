OVO JE DARKO LAZIĆ DOBIO KAO SVADBENI POKLON OD BIVŠE ŽENE! Ana Sević nije štedela, pevač se javno pohvalio! (VIDEO)

Na svadbi Darka Lazića, koju je folker nedavno organizovao sa suprugom Katarinom Lazić, bila je i Ana Sević, bivša Lazićeva supruga što je mnoge iznenadilo.

foto: Petar Aleksić

Naime, Ana Sević je na svadbi svog bivšeg muža došla sa suprugom Danielom Nedeljkovićem, a Darko je sada otkrio šta mu je pevačica donela kao poklon za svadbu.

- Valjda kovertu, ne znam tačno, mislim da je koverta - rekao je za Amidži šou.

Podsetimo, Darko je nedavno otkrio zbog čega Marina Gagić nije bila pozvana na veselje.

- Ponuđen ko počašćen, druže. Ja nikakav problem nemam, ja sam rekao: "Ti ako hoćeš slobodno dođi", ona je rekla: "Ne pada mi na pamet", ja sam je opet opravdao na neki način, kad su pitali novinari zašto nije Aleksej tu. Na dan pred svadbu, kada sam rekao da ću da obučem odelo, ona je rekla zašto odelo, pa kao za svadbu, a kao pa ne može ne dam dete i to je to. Boli me uvo za tvoju svadbu. Dobro, reko ti budi budala nemoj biti gospođa. Ana je ispala jedna velika gospođetina. Posle svega pokazala je koliko je velika, iskreno moram to da pohvalim, i eto tako. Bukvalno je mogla da dođe lepo bez ikakavog problema, brate imamo dete, čak se ona i Kaća lepo slažu i lepo komuniciraju, sad odjednom ti napraviš za***anciju, to dete je trebalo da bude tu i to je to. Znaš kako ja nisam hteo da pravim za***anciju i kažem sve će doći na svoje i kao što je došlo i sa Anom, proći će malo godina i sve će biti ok.

foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

06:01 Darko Lazić -konačno se osećam kao oženjen čovek