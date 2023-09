NAKON ŠUŠKANJA O RAZVODU OGLASILA SE KRISTINA: Otkrila istinu o odnosu sa Kristijanom "Jako sam osetljiva, plašim se da..."

Kristijan Golubović i Kristina Spalević nakon rođenja sina Konstantina čekaju još jednog dečaka koji će na svet doći u februaru. Ipak, počele su da isplivavaju informacije kako se navodno rijaliti par rastaje.

Tim povodom oglasila se Kristina za domaće medije i progocorila o spekulacijama.

- Ne rastajemo se. Kod nas je uvek turbulentno. Sigurno me to pitate zbog afere kocka. Ja sam tako osetljiva, plačem za svakakve gluposti i plašim se. Kocka mi smeta i nadam se da se Kristijan neće odati poroku i postati kockar. Ljubomorna sam na sve što me odvoji i na 2 minuta od njega. Mi prosto samo imamo jedno drugo. Brinemo se sami o detetu i o svemu. Nemamo puno ni prijatelja, njih četvoro sam samo zvala na rođendan - rekla je Kristina, a onda je progovorila o svojoj drugoj trudnoći:

- Druga trudnoća mi je teža. Nosim nisko, a sin Kosta je toliko nemiran. Velika je beba već ima 11 kilograma, ne mogu da ga nosim. Trudim se da ne zapostavim Kostu, a i Kristijana, u suštini onda zapostavim sebe. Moji roditelji nam ne pomažu, oni rade od jutra do mraka, takav im je posao.

Kristina kaže da se neće ni rastajati, ali ni udavati za Kristijana dok se ne porodi.

- Razmišljali smo o svadbi. Ja sam molila Boga da Kristijan ne ostane prošle godine dugo u "Zadruzi" jer bi se onda venčali u rijalitiju. Druga opcija je Bali, ali otom-potom - istakla je Kristina.

