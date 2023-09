BARBARA BOBAK I MARINA ŠOKIRANE DARKOVIM JAVNIM PRIZNANJEM PRELJUBE! Skandal u najavi: Nismo znale da nas je VARAO s Kaćom!

Darko Lazić i njegova supruga Katarina pred milionskim gledalištem su priznali da su varali svoje bivše partnere čak 14 godina, otkad su prvi put stupili u vezu i otkad datira njihovo poznanstvo.

Time su potvrdili ono što se po kuloarima pričalo već duže vreme, a to je da je upravo preljuba s Katarinom bila jedan od glavnih razloga pevačevih raskida s nekom od bivših devojaka poznatih široj javnosti.

- Darko i ja smo se upoznali 2009. Od tog leta, kad je pobedio u "Zvezdama Granda", nikad se nismo rastajali. Sve je puklo jer on tada nije bio spreman za nešto ozbiljno i to je tako prošlo. Ali vratio se na "mesto zločina." Ili sam ja bila slobodna, ili on, pa smo se tu malo viđali, i kad se zadesilo da smo i on i ja slobodni, mi smo se "malo" venčali. U međuvremenu sam imala jedan brak. Na početku mog braka jednom je svratio na moj posao da mi se javi i to je to - rekla je Katarina u emisiji "Ami Dži šou", a onda se na njene reči nadovezao Darko:

- Ovo ću prvi put da kažem. Bila je sa mnom. Ponekad. U pauzama. Varali smo. To niko ne zna. Katarina je imala dečka posle našeg raskida i ja sam imao devojku. Viđali smo se i kad smo bili zauzeti i kad smo bili slobodni. Nekad smo se samo viđali, a nekad smo bili i intimni. Zavisi u kom periodu, preko leta da, preko zime ne. Mi smo se svih tih 14 godina pomalo viđali i na kraju, eto... Ona je moja prva ljubav i znao sam da će, ako nekad budem rešio da se oženim, to zapravo biti ona - šokirao je izjavom Lazić.

Nakon ovih skandaloznih izjava, pozvali smo Darkove bivše partnerke Barbaru Bobak i Marinu Gagić kako bismo čuli njihov komentar povodom njegovog priznanja.

- Ja sam se sad probudila, nemam pojma o tome što pričate. Čekam dostavu za hranu i moj komentar na ovo pitanje je - ne! Nije me Darko varao s Kaćom, niti sam ja to saznala - poručila nam je iznenađena Bobakova, dok je bivša pevačeva verenica, s kojom ima i sina, istakla da nije znala da je njegova sadašnja supruga ta s kojom ju je varao dok su bili u vezi.

- Dovela sam dete kod lekara. Ne znam s kojom devojkom me je Darko varao, nisam znala da je to bila upravo Kaća. To je sve što imam da kažem - poručila nam je ljubazno Marina.

Inače, na samom početku emisije, pre nego što je priznao da je imao višegodišnju aferu s Katarinom, Darko je ispričao i kako su stupili u kontakt posle dužeg vremena, dok je njegova izabranica još bila u zakonskom braku.

- Bio sam u Cirihu na aerodromu oko osam sati ujutru, imam let. To veče se slučajno desilo da sam trezan, da nisam pio, a retko se dešava da ja ne popijem. Počeo sam da razmišljam: "Dokle više te silne žene i sve to?" Pokušao sam tad da nađem Kaću, znao sam da je udata, ali ne znam koje joj je prezime. Našao sam je preko njene sestre na Instagramu i poslao sam joj srca na storiju, i ona mi odgovori. Ja je odmah nazovem na Instagram i pričamo, pričamo... Pitao sam je da li je srećna u braku, rekla je da jeste. Rekao sam joj da nije čim priča sa mnom i spustio joj slušalicu. Tad sam znao da je moja - prisetio se Lazić.

