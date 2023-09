KATARINA LAZIĆ OTKRILA KAKO SE OSEĆALA KADA SE DARKO ŽENIO SA ANOM SEVIĆ: Zamucnula, spustila pogled i šokirala izjavom (VIDEO)

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić nedavno su izgovorili sudbonosno "da", posle dugogodišnjeg poznanstva.

foto: Printscreen

Sada je njegova supruga Katarina Lazić otkrila kako se osećala kada je videla da se Darko ženi Anom Sević.

- Iskreno, nije mi bilo prijatno... Da budem iskrena, nije mi bilo prijatno... Svaki put kad se ženio ili imao neku ozbiljnu vezu, mislila sam da je to to i da će sa njom ostati do kraja života i da za nas nema sreće... Ali, prevarila sam se! - rekla je Kaća ekipi emisije Amidži šou.

Podsetimo, pred kamerama brojnih medija Katarina i Darko izjavili su da su varali svoje bivše partnere čak 14 godina unazad, otkad su prvi put stupili u vezu i otkad datira njihovo poznanstvo.

- Darko i ja smo se upoznali 2009. Od tog leta, kad je pobedio u "Zvezdama Granda", nikad se nismo rastajali. Sve je puklo jer on tada nije bio spreman za nešto ozbiljno i to je tako prošlo. Ali vratio se na "mesto zločina." Ili sam ja bila slobodna, ili on, pa smo se tu malo viđali i kad se zadesilo da smo i on i ja slobodni, mi smo se "malo" venčali. U međuvremenu sam imala jedan brak. Na početku mog braka jednom je svratio na moj posao da mi se javi i to je to - rekla je Katarina u emisiji "Ami Dži šou", a onda se na njene reči nadovezao Darko:

foto: ATAImages/Antonio Ahel

- Ovo ću prvi put da kažem. Bila je sa mnom. Ponekad. U pauzama. To niko ne zna. Katarina je imala dečka posle našeg raskida i ja sam imao devojku. Viđali smo se i kad smo bili zauzeti i kad smo bili slobodni. Nekad smo se samo viđali, a nekad smo bili i intimni. Zavisi u kom periodu, preko leta da, preko zime ne. Mi smo se svih tih 14 godina pomalo viđali i na kraju, eto... Ona je moja prva ljubav i znao sam da će, ako nekad budem rešio da se oženim, to zapravo biti ona - šokirao je izjavom Lazić.

foto: Nemanja Nikolić

Ovim je pevač potvrdio da nije bio veran bivšim partnerkama, te je potvrdio spekulacije koje godinama kruže, a koje su vezane za razloge njegovih raskida i razvoda.

Ovim povodom oglasila se njegova bivša partnerka Barbara Bobak za Kurir.

- Ja sam se sad probudila, nemam pojma o tome što pričate. Čekam dostavu za hranu i moj komentar na ovo pitanje je - ne! Nije me Darko varao s Kaćom, niti sam ja to saznala - poručila nam je iznenađena Bobakova, dok je bivša pevačeva verenica, s kojom ima i sina, istakla da nije znala da je njegova sadašnja supruga ta s kojom ju je varao dok su bili u vezi.

foto: Kurir tv

Takođe i Marina je za Kurir dala sud o pomenutoj izjavi.

- Dovela sam dete kod lekara. Ne znam s kojom devojkom me je Darko varao, nisam znala da je to bila upravo Kaća. To je sve što imam da kažem - poručila je ljubazno Marina.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:28 Darko Lazić samo suvozač