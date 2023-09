HRVATSKOM PEVAČU MUŽ OBOŽAVATELJKE PRETIO POLICIJOM! Rekao je da njegovoj ženi šaljem poruke! Umalo da nagrabusi zbog ljubomore

Pevač iz Hrvatske Ivan Zak otkrio je da je umalo završio u policiji zbog ljubomornog muža jedne obožavateljke.

On je ispričao kakva je drama nastala.

- Zovu me prijatelji koji mi vode društvene mreže i kažu dobili smo pretnje od čovjeka. Rekao im je: " Ja idem odmah sada u policiju, Ivan Zak šalje mojoj ženi poruke, da se to odmah reši, recite mu odmah da mi se javi". Kažu mu moji ljudi: "Gospodine, ako nema plavih kvačica to su vam lažni profili, to nije profesionalna stranica nego fejk. I eto umalo sam nagrabusio - ispričao je Zak u emisiji "Special Happy Show" i dodao:

- Najradije bih da internet ne postoji, svaka budala može otvoriti lažni profil i praviti ti probleme.

On se prisetio i početka karijere i šta je sve radio da bi bio primećen.

-Ja sam u to vreme krenuo, pa imaš PR službe koje šalju pres, ali nikako da uhvatiš neki članak, da ti netko čuje pesmu, čuje za tebe. Kažu oni meni najbolje da ti profuraš s nekom manekenkom, onda ćemo mi to plasirati, a ja kažem ne, ne, to mi je bilo bezveze... Onda sam dobio ideju, s redateljem dok smo snimali spot, tražili smo neku egzotičnu životinju i došli do čoveka koji ima tigrove. Odmah je bilo - što je ovo, ovaj nije normalan, ima tigra, onda sam ja uzvratio novinarima koji su me tražili da smuvam manekenku i doveo tigricu, to je zapravo odjeknulo, to mi je bila najbolja reklama koju ne možeš platiti, svi portali su bili puni. Onda sam se unormalio - ispričao je Zak, koji ima duet s kolegom Bobanom Rajovićem, koji mu je i dobar prijatelj.

