NUĆI PRIZNAO! SAMO ONA MU FALI U ŽIVOTU! Pevač odgovarao na 36 pitanja, ali na 2 je ostao NEM: Evo šta je rekao

U rubrici 36 pitanja estradne zvezde su po pravilu najiskrenije. Sada već omiljena rubrika emisije Puls Srbije na Kurir TV u novom izdanju ugostila je repera Igora Panića poznatijeg kao Nući.

Kako izgleda kada ustaneš na levu nogu?

- Ne volim to, gledam uvek da ustajem na desnu.

Kako teku pripreme za koncert?

- Jedva čekam koncert pošto nakon toga idem na odmor. Mnogo sastanaka i razmatranja ima. Jako sam euforičan, imam veliku odgovornost i mnogo treme. Jedva čekam. Život mi se deli na pre 6. oktobra i posle 6. oktobra.

Da li si očekivao ovoliku popularnost?

- Ja sam mnogo maštao o ovome kao klinac, ali nikada u ovoj meri.

Koji ti je omiljeni album ove godine?

- Top tri su mi Devito, Aleksandra Prijović i Tea Tairović.

Da li si zauzet?

- Hmm, nisam.

Da li si ikada zaplakao uz neku pesmu?

- Možda ko klinac mali debil. Ide Toše Proeski, a ti mali i zaljubljen do ušiju.

Da li i šta nedostaje u tom životu?

- To mi je intimno pitanje. Da znam odgovor na to odgovorio bih i na to da li sam zauzet.

