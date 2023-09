ODBIJALA SAM DA POVERUJEM DA IMAM KANCER, BORILA SAM SE 15 GODINA! Mira Škorić iskreno o opakoj bolesti i najtežim trenucima

Mira Škorić otvoreno je govorila o svojoj borbi sa karcinomom štitne žlezde, koja je trajala više od petnaest godina.

Kako je objasnila, tokom pandemije koronavirusa retko je napuštala svoj dom, jer je svaka vrsta prehlade ili infekcije mogla predstavljati ozbiljan rizik za njen imunološki sistem. Stoga je ulagala napore da se maksimalno zaštiti od potencijalnih infekcija i održavala kontakt s ljudima isključivo putem telefona.

foto: Nemanja Nikolić

- Srećna sam što sam sebe sačuvala tokom ovog perioda korone, jer mi nije bilo svejedno kad sam razmišljala kako će se sve završiti. Plašila sam se da ne dobijem koronu, jer bi to bilo pogubno za mene. Mnogo dragih osoba i kolega sam izgubila, bili su u teškim situacijama, a sve to mi je stvaralo veliku nelagodu. Bila sam u šoku danima, jer sam često slušala kako ljudi za nekoliko sati umiru i odlaze, a imali su blagu kliničku sliku. Ludela sam kad vidim da ljudi krše mere i kad su nemarni, a ja sam poštovala sve savete struke, moralo je tako. Suočila sam se davno s kancerom, dugogodišnji sam onkološki bolesnik i nisam smela da dozvolim da se izlažem rizicima. Čitav život radim na tome da izgradim imunitet, moram tako zbog situacije i naravno da to nije lako. Ja se 15 godina borim s karcinomom, pre toga nikada nisam vodila računa o zdravlju, nekako sam bila nemarna i sasvim slučajno sam saznala da sam bolesna - ispričala je Mira Škorić i nastavila.

foto: Kurir TV

- Osećala sam umor, pa sam spontano otišla na neke preglede, a kasnije me je sačekala dijagnoza za koju nisam ni mogla da pomislim da će mi se desiti. Ignorisala sam simptome sve dok mi na vratu iznad ključne kosti nije iskočila limfna žlezda. Onda čujete sa čime se suočavate, kad mi je doktor rekao da imam kancer, prvo sam odbijala da u to poverujem - iskrena je bila Škorićeva.

Pevačica kaže da je u svakom trenutku imala podršku dragih ljudi, a kolege su je non-stop zvale i pitale u kojem smeru se situacija menja.

- Porodica i prijatelji su mi davali vetar u leđa za sve. Stalno su me hrabrili, svi su zvali da pitaju kako sam. Iako sam sada dobro, uvek idem na preglede i uzimam terapiju preventivno. Kad sam odlazila na snimanja ‘Zvezda Granda’, bila sam jedina koja nije skidala masku s lica. Uvek sam se čuvala virusa i prehlada, prosto je to prešlo u naviku - zaključila je pevačica.

Kurir.rs/ Informer

